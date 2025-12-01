У МЗС жорстко відповіли Казахстану на "занепокоєння" щодо Новоросійська

Україна врахувала занепокоєння Казахстану щодо ударів Сил оборони по Новоросійську, проте нагадала, що Астана жодного разу не засудила російські атаки щодо українського цивільного населення та інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У відомстві наголосили, що дії України не спрямовані проти Казахстану чи інших третіх сторін. За даними МЗС, удари Сил оборони відповідають статті 51 Статуту ООН та є реалізацією права на самооборону від агресії РФ.

"Українська армія системно знищує військово-промисловий потенціал російських окупантів, позбавляючи їх можливості вести війну", — йдеться у заяві.

У МЗС додали, що саме російська агресія залишається ключовим чинником дестабілізації у Чорноморському регіоні.

Україна також звернула увагу на те, що Казахстан публічно не засуджує удари РФ по житлових будинках, енергетиці та критичній інфраструктурі. У відомстві нагадали, що лише два дні тому Росія завдавала комбінованих ударів по Україні дев'ять годин поспіль – у результаті було вбито та поранено, а без світла залишилося близько 500 тис. жителів Києва та понад 100 тис. в області.

У МЗС закликали Казахстан направити зусилля на примус Росії до припинення війни, водночас підтвердивши повагу України до казахського народу.

Як повідомлялося, 30 листопада Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський нафтовий термінал у Новоросійську після серії ударів дронами, які призвели до зупинки експорту та пошкодження інфраструктури терміналу.

