В МИД жестко ответили Казахстану на "беспокойство" о Новороссийске
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД жестко ответили Казахстану на "беспокойство" о Новороссийске

В ведомстве подчеркнули, что действия Украины не направлены против Казахстана или других третьих сторон

1 декабря 2025, 08:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина учла обеспокоенность Казахстана относительно ударов Сил обороны по Новороссийску, однако напомнила, что Астана ни разу не осудила российские атаки по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В МИД жестко ответили Казахстану на "беспокойство" о Новороссийске

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что действия Украины не направлены против Казахстана или других третьих сторон. По данным МИД, удары Сил обороны соответствуют статье 51 Устава ООН и являются реализацией права на самооборону от агрессии РФ.

"Украинская армия системно уничтожает военно-промышленный потенциал российских оккупантов, лишая их возможности вести войну", — говорится в заявлении. 

В МИД добавили, что именно российская агрессия остаётся ключевым фактором дестабилизации в Черноморском регионе.

Украина также обратила внимание на то, что Казахстан публично не осуждает удары РФ по жилым домам, энергетике и критической инфраструктуре. В ведомстве напомнили, что лишь два дня назад Россия наносила комбинированные удары по Украине девять часов подряд – в результате были убитые и раненые, а без света остались около 500 тыс. жителей Киева и свыше 100 тыс. в области.

В МИД призвали Казахстан направить усилия на принуждение России к прекращению войны, одновременно подтвердив уважение Украины к казахскому народу.

Как сообщалось, 30 ноября Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский нефтяной терминал в Новороссийске после серии ударов дронами, которые привели к остановке экспорта и повреждению инфраструктуры терминала.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина начинает войну против танкеров российского "теневого флота": детали успешной операции.




Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/7601
