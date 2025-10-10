У МЗС відреагували на цинічну атаку ворога та розповіли, чому Путін ударив саме 10 жовтня

Сьогоднішня атака противника показала, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх агресивних дій та терористичних методів. Як передає портал "Коментарі", про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі Х.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Я закликаю всіх партнерів рішуче відреагувати. Путін зробив це 10 жовтня — у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році", — наголосив міністр.

За словами Сібіги, це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля.

Глава МЗС України зазначив, що Росія гірша за ХАМАС. Адже навіть терористи ХАМАС погодилися на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, що вона почала – війну, що вона може і виграє.

"Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи", — зазначив Андрій Сибіга.

Топ-дипломат України наголосив, що тиск на Москву — єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним та консолідованим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наслідки атаки ракет та дронів на Київ: із чим почалися проблеми у столиці.



