У МЗС відреагували на цинічну атаку ворога та розповіли, чому Путін ударив саме 10 жовтня

Кравцев Сергей
Сьогоднішня атака противника показала, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх агресивних дій та терористичних методів. Як передає портал "Коментарі", про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі Х.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
За словами Сібіги, це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля.
Глава МЗС України зазначив, що Росія гірша за ХАМАС. Адже навіть терористи ХАМАС погодилися на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, що вона почала – війну, що вона може і виграє.
Топ-дипломат України наголосив, що тиск на Москву — єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним та консолідованим.
