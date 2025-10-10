logo

BTC/USD

121607

ETH/USD

4347.6

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД отреагировали на циничную атаку врага и рассказали, почему Путин ударил именно 10 октября
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД отреагировали на циничную атаку врага и рассказали, почему Путин ударил именно 10 октября

В МИД подчеркнули, что давление на Москву - единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным

10 октября 2025, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодняшняя атака противника показала, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих агрессивных действий и террористических методов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х.

В МИД отреагировали на циничную атаку врага и рассказали, почему Путин ударил именно 10 октября

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно отреагировать. Путин сделал это 10 октября — в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году", — отметил министр.

По словам Сибиги, это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия.

Глава МИД Украины отметил, Россия хуже ХАМАС. Ведь даже террористы ХАМАС согласились на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала – войну, которую она не может и не выиграет. 

"Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду согласно статье II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы", — отметил Андрей Сибига.

Топ-дипломат Украины подчеркнул, что давление на Москву — единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным.

Читайте также на портале "Комментарии" — последствия атаки ракет и дронов на Киев: с чем начались проблемы в столице.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости