В МИД отреагировали на циничную атаку врага и рассказали, почему Путин ударил именно 10 октября

Сегодняшняя атака противника показала, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих агрессивных действий и террористических методов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно отреагировать. Путин сделал это 10 октября — в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году", — отметил министр.

По словам Сибиги, это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия.

Глава МИД Украины отметил, Россия хуже ХАМАС. Ведь даже террористы ХАМАС согласились на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала – войну, которую она не может и не выиграет.

"Лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду согласно статье II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы", — отметил Андрей Сибига.

Топ-дипломат Украины подчеркнул, что давление на Москву — единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным.

