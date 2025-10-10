В МИД отреагировали на циничную атаку врага и рассказали, почему Путин ударил именно 10 октября

Рубрики
Кравцев Сергей
Сегодняшняя атака противника показала, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих агрессивных действий и террористических методов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
По словам Сибиги, это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия.
Глава МИД Украины отметил, Россия хуже ХАМАС. Ведь даже террористы ХАМАС согласились на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала – войну, которую она не может и не выиграет.
Топ-дипломат Украины подчеркнул, что давление на Москву — единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным.
