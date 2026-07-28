У МЗС України жорстко відповіли Іраку: Київ побачив у гучних звинуваченнях слід РФ

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на публічні заяви радника з питань національної безпеки Іраку Касіма аль-Абуді, який звинуватив Київ у нібито причетності до протиправної діяльності на території своєї країни. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що подібні твердження не підкріплені жодними доказами та можуть бути частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив відносин між двома державами.

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

Відповідну заяву зробив речник МЗС України Георгій Тихий. Він зазначив, що сам іракський чиновник в інтерв'ю фактично визнав відсутність будь-яких фактів, які б підтверджували його звинувачення.

В українському дипломатичному відомстві також звернули увагу, що до появи цих заяв у публічному просторі Багдад не звертався до Києва офіційними дипломатичними каналами, не передавав жодної інформації та не висловлював занепокоєння з приводу подібних підозр.

За словами Тихого, якби іракська сторона справді мала підстави для таких звинувачень, логічним кроком стало б обговорення питання на міждержавному рівні, а не його винесення в телеефір. Натомість Україна вперше дізналася про претензії з публічного виступу високопосадовця.

У МЗС назвали подібні заяви безвідповідальними та наголосили, що вони суперечать принципам взаємної поваги між дружніми державами, а також здатні завдати шкоди українсько-іракському співробітництву.

При цьому Київ запевнив, що продовжує розглядати Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та зацікавлений у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Окремо Георгій Тихий звернув увагу на те, що звинувачення, що прозвучали, збігаються з ключовими наративами російської пропаганди. За його словами, не можна виключати, що цей епізод є частиною скоординованої інформаційно-психологічної операції, метою якої є дискредитація України та погіршення її відносин із країнами регіону.

На завершення українська сторона закликала владу Іраку дати належну оцінку заявам Касіма аль-Абуді та не допустити подальшого поширення бездоказових звинувачень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — підтримка України під питанням: яка суперечка раптово спалахнула у США.



