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У МЗС України жорстко відповіли Іраку: Київ побачив у гучних звинуваченнях слід РФ

Україна вимагає реакції Багдада після заяв радника з нацбезпеки Іраку і попереджає про можливу інформаційну операцію Кремля

28 липня 2026, 16:36
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Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на публічні заяви радника з питань національної безпеки Іраку Касіма аль-Абуді, який звинуватив Київ у нібито причетності до протиправної діяльності на території своєї країни. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що подібні твердження не підкріплені жодними доказами та можуть бути частиною інформаційної кампанії, спрямованої на підрив відносин між двома державами.

У МЗС України жорстко відповіли Іраку: Київ побачив у гучних звинуваченнях слід РФ

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

Відповідну заяву зробив речник МЗС України Георгій Тихий. Він зазначив, що сам іракський чиновник в інтерв'ю фактично визнав відсутність будь-яких фактів, які б підтверджували його звинувачення.

В українському дипломатичному відомстві також звернули увагу, що до появи цих заяв у публічному просторі Багдад не звертався до Києва офіційними дипломатичними каналами, не передавав жодної інформації та не висловлював занепокоєння з приводу подібних підозр.

За словами Тихого, якби іракська сторона справді мала підстави для таких звинувачень, логічним кроком стало б обговорення питання на міждержавному рівні, а не його винесення в телеефір. Натомість Україна вперше дізналася про претензії з публічного виступу високопосадовця.

У МЗС назвали подібні заяви безвідповідальними та наголосили, що вони суперечать принципам взаємної поваги між дружніми державами, а також здатні завдати шкоди українсько-іракському співробітництву.

При цьому Київ запевнив, що продовжує розглядати Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та зацікавлений у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Окремо Георгій Тихий звернув увагу на те, що звинувачення, що прозвучали, збігаються з ключовими наративами російської пропаганди. За його словами, не можна виключати, що цей епізод є частиною скоординованої інформаційно-психологічної операції, метою якої є дискредитація України та погіршення її відносин із країнами регіону.

На завершення українська сторона закликала владу Іраку дати належну оцінку заявам Касіма аль-Абуді та не допустити подальшого поширення бездоказових звинувачень.

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Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9739
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