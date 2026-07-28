В МИД Украины жестко ответили Ираку: Киев увидел в громких обвинениях след РФ

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на публичные заявления советника по вопросам национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди, который обвинил Киев в якобы причастности к противоправной деятельности на территории своей страны. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные утверждения не подкреплены никакими доказательствами и могут быть частью информационной кампании, направленной на подрыв отношений между двумя государствами.

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отметил, что сам иракский чиновник в интервью фактически признал отсутствие каких-либо фактов, подтверждающих его обвинения.

В украинском дипломатическом ведомстве также обратили внимание, что до появления этих заявлений в публичном пространстве Багдад не обращался к Киеву по официальным дипломатическим каналам, не передавал никакой информации и не выражал обеспокоенности по поводу подобных подозрений.

По словам Тихого, если бы у иракской стороны действительно были основания для таких обвинений, логичным шагом стало бы обсуждение вопроса на межгосударственном уровне, а не его вынесение в телеэфир. Вместо этого Украина впервые узнала о претензиях из публичного выступления высокопоставленного чиновника.

В МИД назвали подобные заявления безответственными и подчеркнули, что они противоречат принципам взаимного уважения между дружественными государствами, а также способны нанести ущерб украинско-иракскому сотрудничеству.

При этом Киев заверил, что продолжает рассматривать Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Отдельно Георгий Тихий обратил внимание на то, что прозвучавшие обвинения совпадают с ключевыми нарративами российской пропаганды. По его словам, нельзя исключать, что этот эпизод является частью скоординированной информационно-психологической операции, целью которой является дискредитация Украины и ухудшение ее отношений со странами региона.

В завершение украинская сторона призвала власти Ирака дать надлежащую оценку заявлениям Касима аль-Абуди и не допустить дальнейшего распространения бездоказательных обвинений.

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