У МЗС розповіли, що зупинить російські обстріли України

Реагуючи на російські удари по українській енергосистемі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіг заявив, що достатня далекобійність дозволить позбавити РФ її коштів терору.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

В останні дні Росія масово атакує енергосистему України. Зокрема, 25 жовтня внаслідок нічної ракетної атаки на столицю 25 жовтня загинула одна людина та поранення отримали щонайменше десять киян.

Андрій Сибіга відреагував на це і заявив, що ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, окрім Росії.

Топ-дипломат України зазначив, що достатня далекобійність дозволить Україні позбавити Росію її коштів терору – прямо у місцях їх виробництва та запуску.

"Абсурдно, але саме ця країна зараз головує у Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність у РБ ООН є незаконною. Російський терор можна і потрібно зупинити. Колективними діями. Посиленням санкційного тиску. Зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України", – додав міністр.

