Главная Новости Политика внешняя политика В МИД рассказали, что остановит российские обстрелы Украины
В МИД рассказали, что остановит российские обстрелы Украины

Андрей Сибига заявил, что достаточная дальнобойность позволит Украине лишить Россию ее средств террора

25 октября 2025, 16:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Реагируя на российские удары по украинской энергосистеме, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что достаточная дальнобойность позволит лишить РФ ее средств террора.

В МИД рассказали, что остановит российские обстрелы Украины

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В последние дни Россия массированно атакует энергосистему Украины. В частности, 25 октября в результате ночной ракетной атаки на столицу 25 октября погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять киевлян.

Андрей Сибига отреагировал на это и заявил, что никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России.

Топ-дипломат Украины отметил, что достаточная дальнобойность позволит Украине лишить Россию ее средств террора – прямо в местах их производства и запуска.

"Абсурдно, но именно эта страна сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН в октябре 2025 года, хотя само ее присутствие в СБ ООН является незаконным. Российский террор можно и нужно остановить. Коллективными действиями. Усилением санкционного давления. Укреплением энергетической поддержки и обороноспособности Украины", – добавил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ночной ракетной атаки на столицу погибли два человека и ранения получили по меньшей мере девять киевлян. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По данным полиции и прокуратуры погибли двое мужчин. Сначала обнаружили тело погибшего мужчины и достали из- под завалов в Деснянском районе. Впоследствии в больнице умер другой мужчина, которого достали из- под завалов также в Деснянском районе Киева.

Также издание "Комментарии" сообщало – без погибших и раненых не обошлось: что известно о зверском ударе РФ по Днепропетровщине.




