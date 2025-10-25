В МИД рассказали, что остановит российские обстрелы Украины

Реагируя на российские удары по украинской энергосистеме, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что достаточная дальнобойность позволит лишить РФ ее средств террора.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В последние дни Россия массированно атакует энергосистему Украины. В частности, 25 октября в результате ночной ракетной атаки на столицу 25 октября погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять киевлян.

Андрей Сибига отреагировал на это и заявил, что никто в мире не хочет продолжения этой войны, кроме России.

Топ-дипломат Украины отметил, что достаточная дальнобойность позволит Украине лишить Россию ее средств террора – прямо в местах их производства и запуска.

"Абсурдно, но именно эта страна сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН в октябре 2025 года, хотя само ее присутствие в СБ ООН является незаконным. Российский террор можно и нужно остановить. Коллективными действиями. Усилением санкционного давления. Укреплением энергетической поддержки и обороноспособности Украины", – добавил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ночной ракетной атаки на столицу погибли два человека и ранения получили по меньшей мере девять киевлян. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По данным полиции и прокуратуры погибли двое мужчин. Сначала обнаружили тело погибшего мужчины и достали из- под завалов в Деснянском районе. Впоследствии в больнице умер другой мужчина, которого достали из- под завалов также в Деснянском районе Киева.

