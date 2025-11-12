У МЗС розповіли про провокацію РФ, щоб зірвати переговори про мир у Стамбулі

Представники російської делегації у Стамбулі свідомо ігнорували спроби обговорити конкретні варіанти на шляху до миру, заперечували існування окремої української ідентичності та пропонували створювати групи у WhatsApp, щоб створити ілюзію прогресу. Про це пише The Times, цитуючи заяву заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, якому президент України Володимир Зеленський доручив курирувати мирний процес за участю Росії, США та союзників по НАТО.

Сергій Кислиця. Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра розповів, що на переговорах у Стамбулі, які проходили 16 травня, 2 червня та 23 липня, росіяни приносили досьє на кожного члена української делегації.

"Вони чудово знають біографію кожного з нас і іноді навмисно говорять провокаційні та досить гидкі речі", — зазначив Кислиця.

За його словами, такий підхід був розрахований на те, щоб вивести українську делегацію із себе та звинуватити її у зриві переговорів. Також він додав, що на переговорах перед українською делегацією сиділи колишні міністри оборони України, генерали, дипломати – і все одно "вони заперечували нашу ідентичність, національність". Тому члени української делегації заздалегідь домовилися, що не будуть сперечатися про історію та одразу перейдуть до порядку денного.

Однак, за словами Кислиці, росіяни постійно уникали обговорення суті. Натомість вони пропонували створювати робочі групи та чати в WhatsApp, щоб ввести в оману американців, створивши видимість прогресу та уникнути нових санкцій.

"У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають де "сіра зона", а де – абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли", — розповів він.

Кислиця наголосив, що він не здивований тим, що зустрічі з російською делегацією виявилися безрезультатними.

