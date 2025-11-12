logo

В МИД рассказали о провокации РФ, чтобы сорвать переговоры о мире в Стамбуле
В МИД рассказали о провокации РФ, чтобы сорвать переговоры о мире в Стамбуле

Сергей Кислица рассказал, что главная цель россиян в Стамбуле была обмануть американцев, создать видимость переговорного процесса

12 ноября 2025, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Представители российской делегации в Стамбуле сознательно игнорировали попытки обсудить конкретные варианты на пути к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp, чтобы создать иллюзию прогресса. Об этом пишет The Times, цитируя заявление замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, которому президент Украины Владимир Зеленский поручил курировать мирный процесс с участием России, США и союзников по НАТО. 

В МИД рассказали о провокации РФ, чтобы сорвать переговоры о мире в Стамбуле

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Замминистра рассказал, что на переговорах в Стамбуле, которые проходили 16 мая, 2 июня и 23 июля, россияне приносили досье на каждого члена украинской делегации.

"Они прекрасно знают биографию каждого из нас и иногда намеренно говорят провокационные и довольно гадкие вещи", — отметил Кислица. 

По его словам, такой подход был рассчитан на то, чтобы вывести украинскую делегацию из себя и обвинить ее в срыве переговоров. Также он добавил, что на переговорах перед украинской делегацией сидели бывшие министры обороны Украины, генералы, дипломаты – и все равно "они отрицали нашу идентичность, национальность". Поэтому члены украинской делегации заранее договорились, что не будут спорить об истории и сразу перейдут к повестке дня.

Однако, по словам Кислицы, россияне постоянно уходили от обсуждения сути. Вместо этого они предлагали создавать рабочие группы и чаты в WhatsApp, чтобы ввести в заблуждение американцев, создав видимость прогресса и избежать новых санкций.

"В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где "серая зона", а где – абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли", — рассказал он.

Кислица подчеркнул, что он не удивлен тем, что встречи с российской делегацией оказались безрезультатными.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия объявила о готовности к новому раунду переговоров с Украиной, которые могут пройти в Турции.




Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/ukraine-peace-negotiator-on-talks-with-russians-kbthl70np
