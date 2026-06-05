У Києві нарешті розкрили, навіщо Зеленський написав листа Путіну

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського російському лідеру Володимиру Путіну є не просто дипломатичним жестом, а спробою вивести мирний процес із стану затяжної невизначеності. Таку думку озвучив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи ініціативу глави держави.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами міністра, звернення Зеленського слід розглядати як своєрідний "шанс для Путіна" ухвалити рішення про завершення війни. Сибіга наголосив, що лист уже став частиною міжнародного дипломатичного порядку денного: документ офіційно зареєстрований та поширений через найбільші міжнародні майданчики, включаючи ООН, Раду Європи та ОБСЄ.

Глава МЗС зазначив, що у листі викладено реальну картину ситуації, яка сьогодні складається як на полі бою, так і всередині самої Росії. На думку української сторони, Москва продовжує отримувати спотворену інформацію про хід війни, тоді як Зеленський пропонує поглянути на те, що відбувається без пропагандистських фільтрів.

У Києві переконані, що Україна має конкретні пропозиції для досягнення справедливого світу та неодноразово демонструвала готовність до дипломатичного врегулювання. Проте переговорний процес останнім часом зіштовхнувся із певними труднощами. Як зазначив Сибіга, увага США частково переключилася на події на Близькому Сході, що призвело до уповільнення переговорного треку.

На цьому фоні українська влада вважає, що наступним важливим кроком може стати зустріч лідерів. Зокрема, особливе значення надається можливим переговорам між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. У Києві розраховують, що такий контакт здатний надати нового імпульсу мирним зусиллям.

Сибіга також наголосив, що за останній рік Україна значно зміцнила свої позиції завдяки діям армії, розвитку оборонних технологій та здатності ефективно протистояти російським атакам. Саме тому, вважають у МЗС, зараз ініціатива перебуває на стороні Москви.

При цьому в Києві категорично відкидають пропозиції про переговори в Москві, називаючи подібні ініціативи спробою уникнути змістовного діалогу та перевести обговорення у площину політичних маніпуляцій.

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