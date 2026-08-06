У Києві анонсували візит переговорників Трампа: чи пожвавляться переговори про припинення війни

Україна очікує на прибуття спеціальної переговорної групи президента США Дональда Трампа, яка має дати новий імпульс мирному процесу щодо припинення російсько-української війни. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, підтвердивши, що американська сторона має намір поновити дипломатичні зусилля.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави зовнішньополітичного відомства, зараз переговорний трек за участю Сполучених Штатів фактично перебуває у стані паузи. Однак, Київ розраховує, що візит американських представників дозволить повернути процес до активної фази.

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна вітає ініціативи Вашингтона та зацікавлена у більш глибокій участі США у пошуку шляхів завершення війни. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про важливість збереження тісної взаємодії з американською адміністрацією щодо досягнення миру.

На думку керівника української дипломатії, без участі Сполучених Штатів неможливо досягти справедливого та стійкого врегулювання. Крім того, саме Вашингтон залишається ключовим партнером щодо майбутніх гарантій безпеки для України після завершення бойових дій.

Сибіга також нагадав, що тема мирного врегулювання та механізмів безпеки обговорювалася під час нещодавньої зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Вашингтоні. За його словами, Київ продовжує використовувати кожну дипломатичну можливість, яка здатна наблизити закінчення війни на умовах, які відповідають інтересам України.

В українському МЗС переконані, що посилення американської залученості може стати одним із вирішальних чинників для відновлення повноцінного переговорного процесу та пошуку політичного рішення, яке забезпечить довгострокову безпеку країни.

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