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В Киеве анонсировали визит переговорщиков Трампа: оживятся ли переговоры о прекращении войны

В МИД Украины заявили, что мирный процесс поставлен на паузу, но рассчитывают на новую активность США

6 августа 2026, 13:14
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Кравцев Сергей

Украина ожидает прибытия специальной переговорной группы президента США Дональда Трампа, которая должна дать новый импульс мирному процессу по прекращению российско-украинской войны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига, подтвердив, что американская сторона намерена возобновить дипломатические усилия.

В Киеве анонсировали визит переговорщиков Трампа: оживятся ли переговоры о прекращении войны

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас переговорный трек с участием Соединенных Штатов фактически находится в состоянии паузы. Однако Киев рассчитывает, что визит американских представителей позволит вернуть процесс к активной фазе.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина приветствует инициативы Вашингтона и заинтересована в более глубоком участии США в поиске путей завершения войны. Он отметил, что президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о важности сохранения тесного взаимодействия с американской администрацией в вопросах достижения мира.

По мнению руководителя украинской дипломатии, без участия Соединенных Штатов невозможно добиться справедливого и устойчивого урегулирования. Кроме того, именно Вашингтон остается ключевым партнером в вопросе будущих гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий.

Сибига также напомнил, что тема мирного урегулирования и механизмов безопасности обсуждалась во время недавней встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, Киев продолжает использовать каждую дипломатическую возможность, которая способна приблизить окончание войны на условиях, отвечающих интересам Украины.

В украинском МИД убеждены, что усиление американской вовлеченности может стать одним из решающих факторов для возобновления полноценного переговорного процесса и поиска политического решения, которое обеспечит долгосрочную безопасность страны.

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