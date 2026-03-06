У Казахстані зникли російські телеканали: оператор раптово вимкнув популярне мовлення

У Казахстані зникло мовлення низки російських телеканалів. Як повідомляє казахстанське видання Orda.kz, із кінця лютого глядачі платного телебачення почали помічати, що частина популярних каналів більше не доступна.

Казахстан відключив низку російських телеканалів із платного телебачення

Йдеться про клієнтів великого телеком-оператора "Алма ТВ", який із 28 лютого 2026 року припинив трансляцію групи російських телеканалів. У результаті з програмної сітки зникли одразу кілька відомих каналів.

Зокрема, більше не транслюються:

"Первый канал. Всемирная сеть"

"Музыка первого"

"Время далёкое и близкое"

"О"

"Карусель"

"Дом кино"

"Дом кино Премиум"

"Бобёр"

"Поехали"

"Победа"

"Телекафе"

"Ланки Live"

У компанії пояснили, що рішення пов’язане із закінченням строку дії тимчасового дозволу на трансляцію, отриманого від правовласника контенту.

Водночас оператор заявив, що для абонентів уже підготували альтернативні преміальні телеканали, які мають замінити зниклі з ефіру програми.

За інформацією клієнтів, отриманою через кол-центр, компанія розраховує, що іноземні телеканали згодом можуть вжити заходів для відновлення співпраці та повернення до мовлення.

Користувачі також повідомляють, що частина російських каналів зникла і в інших операторів платного телебачення. Натомість у програмній сітці почали з’являтися інші телеканали або контент, доступ до якого можливий лише за окремою підпискою.

Новина вже викликала активне обговорення серед глядачів у соцмережах. Деякі користувачі припускають, що ситуація може бути пов’язана не лише з ліцензійними питаннями, а й із поступовими змінами на медійному ринку Казахстану – можливо, це крок до відмови від нав'язування "російської культури".

