В Казахстане исчезли российские телеканалы: оператор внезапно выключил популярную вещание

В Казахстане исчезла речь ряда российских телеканалов. Как сообщает казахстанское издание Orda.kz , с конца февраля зрители платного телевидения начали замечать, что часть популярных каналов больше не доступна.

Казахстан отключил ряд российских телеканалов по платному телевидению

Речь идет о клиентах крупного телеком-оператора Алма ТВ , который с 28 февраля 2026 года прекратил трансляцию группы российских телеканалов. В результате из программной сети исчезли сразу несколько известных каналов.

В частности, больше не транслируются:

Первый канал. Всемирная сеть"

"Музыка первого"

"Время далекое и близкое"

"О"

"Карусель"

"Дом кино"

"Дом кино Премиум"

"Бобер"

"Поехали"

"Победа"

"Телекафе"

"Звенья Live"

В компании объяснили, что решение связано с истечением срока действия временного разрешения на трансляцию , полученного от правообладателя контента.

В то же время оператор заявил, что для абонентов уже подготовили альтернативные премиальные телеканалы , которые должны заменить пропавшие из эфира программы.

По информации клиентов, полученной через колл-центр, компания рассчитывает, что иностранные телеканалы впоследствии могут принять меры по возобновлению сотрудничества и возвращению к вещанию.

Пользователи также сообщают, что часть российских каналов пропала и у других операторов платного телевидения. В программной сетке стали появляться другие телеканалы или контент, доступ к которому возможен только по отдельной подписке.

Новость уже вызвала активное обсуждение среди зрителей в соцсетях. Некоторые пользователи предполагают, что ситуация может быть связана не только с лицензионными вопросами, но и с постепенными изменениями на медийном рынке Казахстана – возможно это шаг к отказу от навязывания "российской культуры".

