В Казахстане исчезли российские телеканалы: оператор внезапно выключил популярную вещание

В Казахстане исчезла речь ряда российских телеканалов. Как сообщает казахстанское издание Orda.kz , с конца февраля зрители платного телевидения начали замечать, что часть популярных каналов больше не доступна.
Казахстан отключил ряд российских телеканалов по платному телевидению
Речь идет о клиентах крупного телеком-оператора Алма ТВ , который с 28 февраля 2026 года прекратил трансляцию группы российских телеканалов. В результате из программной сети исчезли сразу несколько известных каналов.
В частности, больше не транслируются:
Первый канал. Всемирная сеть"
"Музыка первого"
"Время далекое и близкое"
"О"
"Карусель"
"Дом кино"
"Дом кино Премиум"
"Бобер"
"Поехали"
"Победа"
"Телекафе"
"Звенья Live"
В компании объяснили, что решение связано с истечением срока действия временного разрешения на трансляцию , полученного от правообладателя контента.
В то же время оператор заявил, что для абонентов уже подготовили альтернативные премиальные телеканалы , которые должны заменить пропавшие из эфира программы.
По информации клиентов, полученной через колл-центр, компания рассчитывает, что иностранные телеканалы впоследствии могут принять меры по возобновлению сотрудничества и возвращению к вещанию.
Пользователи также сообщают, что часть российских каналов пропала и у других операторов платного телевидения. В программной сетке стали появляться другие телеканалы или контент, доступ к которому возможен только по отдельной подписке.
Новость уже вызвала активное обсуждение среди зрителей в соцсетях. Некоторые пользователи предполагают, что ситуация может быть связана не только с лицензионными вопросами, но и с постепенными изменениями на медийном рынке Казахстана – возможно это шаг к отказу от навязывания "российской культуры".
