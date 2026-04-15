Трибунал для Кремля на старті: Європа готується до вирішального голосування

Створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії за злочин агресії проти України виходить на фінішну пряму. Формальні процедури завершено, і вже в середині травня питання може бути винесене на голосування у Раді Європи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що необхідна кількість країн-учасниць вже забезпечена.

Андрій Сибіга.

Після заяв Польщі та Ісландії про готовність приєднатися до ініціативи досягнуто так званого "юридичного мінімуму".

За словами глави МЗС, 17 підтверджень від держав-членів дозволяють офіційно винести угоду на розгляд. Голосування може відбутися 14-15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Йдеться про запуск розширеної часткової угоди, яка передбачає створення керівного комітету майбутнього спецтрибуналу. Цей орган стане ключовим елементом механізму притягнення до відповідальності за агресію проти України.

Сибіга зазначив, що всі базові формальності вдалося виконати менш як за рік після політичного рішення про створення трибуналу, ухваленого 9 травня 2025 року. Такий темп він назвав безпрецедентним міжнародним правом.

Українська сторона наголошує: майбутній трибунал має охопити всіх причетних – від безпосередніх виконавців до найвищого військового та політичного керівництва Росії.

У Києві переконані, що запуск цього механізму стане важливим сигналом для Кремля. Неминуча відповідальність, на думку дипломатів, є ключовою умовою для досягнення справедливого та сталого світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін отримує новий привід для війни: який закон ухвалили до РФ.



