Трибунал для Кремля на старте: Европа готовится к решающему голосованию

Создание специального международного трибунала для России за преступление агрессии против Украины выходит на финишную прямую. Формальные процедуры завершены, и уже в середине мая вопрос может быть вынесен на голосование в Совете Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнув, что необходимое количество стран-участниц уже обеспечено.

Андрей Сибига и Ван И.

После заявлений Польши и Исландии о готовности присоединиться к инициативе достигнут так называемый "юридический минимум".

По словам главы МИД, 17 подтверждений от государств-членов позволяют официально вынести соглашение на рассмотрение. Голосование может состояться 14-15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишинёве.

Речь идет о запуске расширенного частичного соглашения, которое предусматривает создание руководящего комитета будущего спецтрибунала. Этот орган станет ключевым элементом механизма привлечения к ответственности за агрессию против Украины.

Сибига отметил, что все базовые формальности удалось выполнить менее чем за год после политического решения о создании трибунала, принятого 9 мая 2025 года. Такой темп он назвал беспрецедентным для международного права.

Украинская сторона подчеркивает: будущий трибунал должен охватить всех причастных – от непосредственных исполнителей до высшего военного и политического руководства России.

В Киеве убеждены, что запуск этого механизма станет важным сигналом для Кремля. Неизбежность ответственности, по мнению дипломатов, является ключевым условием для достижения справедливого и устойчивого мира.

