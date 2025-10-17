Трамп о саммите в Венгрии: встретится ли Зеленский с Путиным

В Белом Доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Перед закрытой частью переговоров лидеры стран дали пресс-конференцию.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

В ходе общения с журналистами Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным. По его словам, им нравится лидер страны Виктор Орбан.

"Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", — сказал президент США.

Относительно возможного присутствия на встрече в Будапеште лидера Украины Дональд Трамп отметил, что наиболее вероятно это будет его (Трампа – ред.) двусторонняя встреча с Путиным, "но мы будем в контакте с Зеленским".

"Между двумя президентами (Зеленским и Путиным) много вражды", – добавил президент США.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что один из главных вопросов, который планируют обсудить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп — поставки оружия Украине.

Украина, как пишут западные СМИ, проявляет креативность в поиске помощи США для своих военных усилий. Украина хочет получить больше оборудования для ПВО, включая ракеты Patriot, дальнобойное оружие и срочную энергетическую помощь. Однако украинская сторона, по данным издания, подготовила предложения, чтобы вынудить Трампа предоставить оружие.