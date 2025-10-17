Трамп о саммите в Венгрии: встретится ли Зеленский с Путиным

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Белом Доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Перед закрытой частью переговоров лидеры стран дали пресс-конференцию.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
В ходе общения с журналистами Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным. По его словам, им нравится лидер страны Виктор Орбан.
Относительно возможного присутствия на встрече в Будапеште лидера Украины Дональд Трамп отметил, что наиболее вероятно это будет его (Трампа – ред.) двусторонняя встреча с Путиным, "но мы будем в контакте с Зеленским".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что один из главных вопросов, который планируют обсудить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп — поставки оружия Украине.
Украина, как пишут западные СМИ, проявляет креативность в поиске помощи США для своих военных усилий. Украина хочет получить больше оборудования для ПВО, включая ракеты Patriot, дальнобойное оружие и срочную энергетическую помощь. Однако украинская сторона, по данным издания, подготовила предложения, чтобы вынудить Трампа предоставить оружие.