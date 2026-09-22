Трамп підготував Зеленському жорсткі вимоги: на які поступки може піти президент України

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку 22 вересня може стати розмовою не лише про підтримку України, а й про можливі кроки до завершення війни. Штучний інтелект спрогнозував, які вимоги Трамп може поставити Зеленському та на що може погодитися президент України.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що Трамп тиснутиме на Зеленського, щоб Україна активніше шукала компроміси та погоджувалася на американські ініціативи щодо переговорів. На думку чат-бота, президент США зацікавлений продемонструвати американській аудиторії роль миротворця, тому вимагатиме конкретних кроків до дипломатичного врегулювання.

Щодо позиції Зеленського Gemini прогнозує прагматичну гнучкість. Український президент, за цією версією, може погодитися обговорювати різні мирні формати, але за умови надійних гарантій безпеки та збереження фінансової й військової допомоги.

Окремими темами можуть стати посилення ППО перед зимою та спільні оборонні контракти.

Чат-бот Copilot також очікує від Трампа тиску, але робить акцент на іншому. На його думку, президент США може вимагати більшої фінансової прозорості України та готовності до компромісів у війні. Йдеться, зокрема, про гарантії ефективного використання американської допомоги та готовність Києва до переговорів із Росією.

Зеленський, як вважає Copilot, може погодитися на посилення контролю за використанням допомоги й продемонструвати готовність до діалогу. Водночас конкретних поступок щодо територій або суверенітету, за цією версією, він не прийме.

Чат-бот DeepSeek називає значно конкретнішу можливу вимогу Трампа. Йдеться про припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За версією чат-бота, американський президент може наполягати, щоб Україна не атакувала НПЗ, натомість Київ може запропонувати взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Тобто Україна не б'є по російських НПЗ, а Росія — по українських електростанціях і газовидобутку. DeepSeek бачить у цьому можливий компроміс, який дозволив би перейти до деескалації.

Водночас чат-бот вважає, що Трамп може вимагати не лише тактичних поступок, а й швидкого завершення війни. У такому разі на порядку денному можуть опинитися території, НАТО та вибори. Зеленський, за версією DeepSeek, готовий до деескалації, але не до капітуляції.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: Трамп, імовірно, вимагатиме від Києва більшої готовності до переговорів і компромісів. Водночас вони по-різному визначають головний предмет тиску — від загальної дипломатичної угоди до контролю за допомогою США та припинення ударів по російських НПЗ.

У відповідях також є спільна теза щодо Зеленського: він може погоджуватися на деескалацію та переговорний процес, але питання територій і суверенітету залишаються окремою межею.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка умова змусить Путіна завершити війну без Донбасу.



