Трамп подготовил Зеленскому жесткие требования: на какие уступки может пойти президент Украины

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке 22 сентября может стать разговором не только о поддержке Украины, но и о возможных шагах к завершению войны. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие требования Трамп может выдвинуть Зеленскому и на что может согласиться президент Украины.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что Трамп будет давить на Зеленского, чтобы Украина активнее искала компромиссы и соглашалась на американские инициативы по переговорам. По мнению чат-бота, президент США заинтересован продемонстрировать американской аудитории роль миротворца, поэтому потребует конкретных шагов к дипломатическому урегулированию.

Что касается позиции Зеленского, Gemini прогнозирует прагматическую гибкость. Украинский президент, по этой версии, может согласиться обсуждать разные мирные форматы, но при надежных гарантиях безопасности и сохранения финансовой и военной помощи.

Отдельными темами могут стать усиление ПВО перед зимой и совместные оборонные контракты.

Чат-бот Copilot также ожидает от Трампа давления, но делает акцент на другом. По его мнению, президент США может потребовать большей финансовой прозрачности Украины и готовности к компромиссам в войне. Речь идет, в частности, о гарантиях эффективного использования американской помощи и готовности Киева к переговорам с Россией.

Зеленский, как считает Copilot, может согласиться на усиление контроля над использованием помощи и продемонстрировать готовность к диалогу. В то же время, конкретных уступок в отношении территорий или суверенитета, по этой версии, он не примет.

Чат-бот DeepSeek называет гораздо более конкретное возможное требование Трампа. Речь идет о прекращении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По версии чат-бота, американский президент может настаивать, чтобы Украина не атаковала НПЗ, а Киев может предложить взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

То есть Украина не бьет по российским НПЗ, а Россия – по украинским электростанциям и газодобыче. DeepSeek видит в этом возможный компромисс, позволяющий перейти к деэскалации.

В то же время чат-бот считает, что Трамп может потребовать не только тактических уступок, но и скорейшего завершения войны. В таком случае на повестке дня могут оказаться территории, НАТО и выборы. Зеленский, по версии DeepSeek, готов к деэскалации, но не к капитуляции.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: Трамп, вероятно, потребует от Киева большей готовности к переговорам и компромиссам. В то же время они по-разному определяют главный предмет давления – от общего дипломатического соглашения до контроля с помощью США и прекращения ударов по российским НПЗ.

В ответах также есть общий тезис по Зеленскому: он может соглашаться на деэскалацию и переговорный процесс, но вопросы территорий и суверенитета остаются отдельным пределом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое условие заставит Путина завершить войну без Донбасса.



