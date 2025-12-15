Трамп невдовзі поговорить із Зеленським: що відомо

Американський президент Дональд Трамп увечері 15 грудня розмовлятиме телефоном із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Йтиметься про перебіг переговорів у Берліні. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела.

"За інформацією джерел у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо стану переговорів з Україною", — йдеться у повідомленні.

Планується, що разом із Зеленським участь у розмові братимуть Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Дональд Туск, Джорджа Мелоні, Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта та інші європейські лідери. Окрім того, очікується участь генсека НАТО Марка Рютте. Американську сторону представлятимуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у Берліні повідомив, що українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умєров, продовжить переговори з представниками США.

"Наші представники зараз ще будуть продовжувати діалог з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який буде поважати народ України", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що ці дні – надзвичайно важливі та "багато чого можуть вирішити" й наблизити мир.

Як повідомляв портал "Коментарі", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Він наголосив, що російські атаки знищують переважно цивільне населення. Мерц сказав, що Москва зробить важливий крок, якщо припинить свої обстріли на Різдво у ніч на 25 грудня.