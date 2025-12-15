Трамп скоро поговорит с Зеленским: что известно

Американский президент Дональд Трамп вечером 15 декабря будет разговаривать по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Речь пойдет о ходе переговоров в Берлине. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

"По информации источников в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами по состоянию переговоров с Украиной", – говорится в сообщении.

Планируется, что вместе с Зеленским будут участвовать в разговоре Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Дональд Туск, Джорджа Мэлони, Урсула фон дер Ляен, Антониу Кошта и другие европейские лидеры. Кроме того, ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте. Американскую сторону будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Берлине сообщил, что украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустемом Умеровым, продолжит переговоры с представителями США.

"Наши представители сейчас будут продолжать диалог с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы добиться результата, который будет уважать народ Украины", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти дни – чрезвычайно важные и "многое могут решить" и приблизить мир.

