Трамп не на жарт розлютився: як він тепер “дотискатиме” Зеленського

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що проблеми на ринку пального через удари України по нафтопереробній галузі РФ. І хоча експерти зазначають, що у США просто знайшли “цапа-відбувайла”, а насправді проблеми через війну з Іраном, наслідки для України можуть бути серйозними. До яких важелів тиску може вдатися Трамп, якщо Зеленський не погодиться припинити “далекобійні санкції”, поділився думкою штучний інтелект.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini називає першим важелем дозоване заморожування військової допомоги. Йдеться про можливе уповільнення або паузу в постачанні дефіцитних ракет для ППО та критичних запчастин.

Другий напрям — розвіддані та зв’язок. За версією чат-бота, українські далекобійні операції значною мірою залежать від західної космічної розвідки та супутникової навігації. Обмеження доступу до цих даних або заборона використовувати американське обладнання для таких місій може суттєво ускладнити удари українських дронів.

Ще один можливий інструмент — фінансово-дипломатичний тиск через МВФ та європейських партнерів. Gemini припускає, що Вашингтон може підштовхнути союзників до перегляду бюджетної підтримки України.

Чат-бот Grok виходить із того, що Трамп уже кілька разів пов’язував дорожче пальне з українськими ударами по російських НПЗ і закликав Зеленського "пригальмувати".

Найреальнішою загрозою чат-бот називає скорочення або зупинку поставок далекобійних ракет, дронів і розвідувальної інформації. Без американської підтримки такі операції, на його думку, стануть значно складнішими.

Grok також говорить про дипломатичний тиск. Трамп, за його оцінкою, може використовувати тему українських ударів у внутрішній політиці, пояснюючи американським виборцям зростання цін на заправках.

Чат-бот DeepSeek називає одразу кілька можливих важелів. Насамперед — американські розвіддані. За версією чат-бота, без супутникової інформації США українським дронам буде значно складніше досягати цілей у глибині Росії.

Другий фактор — Starlink. DeepSeek припускає, що його відключення може фактично зупинити частину ударів по НПЗ.

Також чат-бот згадує військову допомогу та політичний тиск через "мирний план", де українські удари можуть стати предметом торгу.

При цьому DeepSeek вважає удари по НПЗ одним із небагатьох асиметричних козирів України, оскільки вони позбавляють Кремль грошей на війну. Водночас, на думку чат-бота, Трамп більше зосереджений на цінах на пальне та власному електораті.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в одному: якщо Київ продовжить удари по російських НПЗ всупереч позиції Трампа, США можуть посилити тиск. Спільними називають військову допомогу та розвіддані.

Різниця — в акцентах. Gemini додає фінансово-дипломатичний тиск, Grok робить наголос на зброї та політичній логіці Трампа, а DeepSeek окремо виділяє Starlink і можливість використання ударів як елементу торгу щодо "мирного плану".

Отже, у відповідях чат-ботів головний ризик для України — не стільки публічна критика Трампа, скільки можливе обмеження ресурсів, від яких залежать далекобійні операції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про українську балістику.



