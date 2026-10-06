Трамп не на шутку разозлился: как он теперь будет "дожимать" Зеленского

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что проблемы на рынке горючего из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающей отрасли РФ. И хотя эксперты отмечают, что в США просто нашли "козла отпущения", а на самом деле проблемы из-за войны с Ираном, последствия для Украины могут быть серьезными. К каким рычагам давления может прибегнуть Трамп, если Зеленский не согласится прекратить "дальнобойные санкции", поделился мнением искусственный интеллект.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini называет первым рычагом дозированную заморозку военной помощи. Речь идет о возможном замедлении или паузе в поставках дефицитных ракет для ПВО и критических запчастей.

Второе направление – разведданные и связь. По версии чат-бота, украинские дальнобойные операции в значительной степени зависят от западной космической разведки и спутниковой навигации. Ограничение доступа к данным или запрет использовать американское оборудование для таких миссий может существенно усложнить удары украинских дронов.

Еще один возможный инструмент – финансово-дипломатическое давление через МВФ и европейских партнеров. Gemini предполагает, что Вашингтон может подтолкнуть союзников к пересмотру бюджетной поддержки Украины.

Чат-бот Grok исходит из того, что Трамп уже несколько раз связывал более дорогое горючее с украинскими ударами по российским НПЗ и призвал Зеленского "притормозить".

Самой реальной угрозой чат-бот называет сокращение или остановку поставок дальнобойных ракет, дронов и разведывательной информации. Без американской поддержки такие операции, по его мнению, станут гораздо сложнее.

Grok также говорит о дипломатическом давлении. Трамп, по его оценке, может использовать тему украинских ударов во внутренней политике, объясняя американским избирателям рост цен на заправках.

Чат-бот DeepSeek называет сразу несколько возможных рычагов. В первую очередь – американские разведданные. По версии чат-бота, без спутниковой информации США украинским дронам будет гораздо сложнее достигать целей в глубине России.

Второй фактор – Starlink. DeepSeek предполагает, что его отключение может фактически приостановить часть ударов по НПЗ.

Также чат-бот упоминает военную помощь и политическое давление из-за "мирного плана", где украинские удары могут стать предметом торга.

При этом DeepSeek считает удары по НПЗ одним из немногих асимметричных козырей Украины, поскольку они лишают Кремль денег на войну. В то же время, по мнению чат-бота, Трамп больше сосредоточен на ценах на горючее и собственном электорате.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: если Киев продолжит удары по российским НПЗ вопреки позиции Трампа, США могут усилить давление. Общими называют военную помощь и разведданные.

Разница – в акцентах. Gemini добавляет финансово-дипломатическое давление, Grok делает упор на оружие и политическую логику Трампа, а DeepSeek отдельно выделяет Starlink и возможность использования ударов как элемента торга относительно "мирного плана".

Итак, в ответах чат-ботов главный риск для Украины — не столько публичная критика Трампа, сколько возможное ограничение ресурсов, от которых зависят дальнобойные операции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил об украинской баллистике.



