Трамп может приехать в Украину: Зеленский сообщил детали

Президент США Дональд Трамп может приехать в Украину, чтобы поддержать мирное соглашение по завершению войны.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Украина сейчас продолжает активные контакты с действующей администрацией США по обсуждению мирного урегулирования. Об этом в интервью Axios заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, сам президент и его представители ведут активные переговоры с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждаются преимущественно новые идеи о форматах, графиках и шагах, которые могут приблизить реальный мир в Украине, а также детали подготовки документов.

По словам Зеленского, спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже готовы приехать в Украину. Совершить визит может и президент Дональд Трамп, чтобы поддержать мирное соглашение.

"Я думаю, что, возможно, сам Трамп должен посетить Украину, чтобы обосновать свою позицию", — сказал Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", гарантии безопасности для Украины планируют окончательно согласовать на встрече "коалиции решительных" в Париже в начале января 2026 года.

Они будут предусматривать многоуровневую систему защиты. Речь идет о трех отдельных составляющих, включающих как военное присутствие партнеров на территории Украины, так и международные обязательства, близкие по логике статье 5 Североатлантического альянса.

Издание "Комментарии" также писало, что в Москве заявили о "приближении" в ходе переговоров к решению для завершения войны в Украине. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитируемый российскими СМИ. В то же время, по его словам, распространенный Украиной план урегулирования из 20 пунктов "радикально отличается" от того, что Россия обсуждает с США.