Трамп хочет втрое увеличить зарплаты украинцев: Зеленский рассказал детали

С командой президента США Дональда Трампа обсуждается план экономического обновления Украины.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Среди прочего он предполагает создание новых рабочих мест и значительный рост доходов украинцев. Средняя заработная плата может возрасти в три раза от нынешнего уровня. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, обсуждаемый пакет документов предусматривает восстановление всей Украины, а не отдельных регионов. При этом американский президент считает приоритетным создание рабочих мест в Украине.

Команда Трампа "очень хочет", чтобы благодаря приходу американского бизнеса на специальных условиях зарплаты украинцев были втрое выше.

"Мы много этому уделили внимания и президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача №1, чтобы были рабочие места в Украине", — сказал Зеленский.

По его словам, американцы и европейцы рассматривают возможность входа своих компаний в Украину на специальных условиях. Они должны быть закреплены межправительственными соглашениями.

"Я не могу сказать, что это будет сразу после окончания войны, но то, что американцы об этом думают так. Они хотят, чтобы американские и европейские бизнесы пришли в Украину", — добавил Зеленский.

