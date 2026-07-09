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Такого раніше не було: у ОП розкрили, що змінилося після зустрічі Зеленського та Трампа

У Києві заявили про серйозний прорив у відносинах із Вашингтоном і натякнули на важливі рішення щодо систем Patriot

9 липня 2026, 10:23
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Кравцев Сергей

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Анкарі стала одним із найрезультативніших контактів між двома лідерами за останній час. Таку думку висловив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, наголосивши, що переговори ознаменували якісно новий етап в українсько-американському діалозі.

Такого раніше не було: у ОП розкрили, що змінилося після зустрічі Зеленського та Трампа

Сергій Кислиця. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішня бесіда стала, можливо, найкращою за весь період спілкування Зеленського та Трампа.

Сергій Кислиця зазначив, що відносини між лідерами пройшли непростий шлях після їхньої резонансної зустрічі в Овальному кабінеті, проте тепер сторони змогли вийти на конструктивну та взаємно зацікавлену розмову.

Представник Банкової звернув увагу, що тільки відкрита частина переговорів у присутності журналістів тривала близько 45 хвилин, що свідчить про значний обсяг обговорюваних питань. Основна увага, за його словами, приділялася питанням безпеки, військової підтримки та подальшої співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Особливо Кислиця виділив тему посилення української протиповітряної оборони. Якщо під час саміту G7 Україна лише домагалася позитивного рішення щодо ліцензій, пов'язаних із системами Patriot, то після переговорів в Анкарі, стверджує він, Київ уже отримав чіткий позитивний сигнал з боку США.

Окрім практичних результатів переговорів, в Офісі президента вважають важливим і політичний ефект зустрічі. За словами Кислиці, сам факт переговорів Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО, а також зміст підсумкової декларації стали потужним сигналом для Москви щодо збереження єдності союзників та продовження підтримки України.

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