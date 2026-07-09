Такого ранее не было: в ОП раскрыли, что изменилось после встречи Зеленского и Трампа

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Анкаре стала одним из самых результативных контактов между двумя лидерами за последнее время. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, подчеркнув, что переговоры ознаменовали качественно новый этап в украинско-американском диалоге.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя беседа стала, возможно, лучшей за весь период общения Зеленского и Трампа.

Сергей Кислица отметил, что отношения между лидерами прошли непростой путь после их резонансной встречи в Овальном кабинете, однако теперь стороны смогли выйти на конструктивный и взаимно заинтересованный разговор.

Представитель Банковой обратил внимание, что только открытая часть переговоров в присутствии журналистов продолжалась около 45 минут, что само по себе свидетельствует о значительном объеме обсуждаемых вопросов. Основное внимание, по его словам, уделялось вопросам безопасности, военной поддержки и дальнейшему сотрудничеству между Киевом и Вашингтоном.

Особо Кислица выделил тему усиления украинской противовоздушной обороны. Если во время саммита G7 Украина лишь добивалась положительного решения по лицензиям, связанным с системами Patriot, то после переговоров в Анкаре, утверждает он, Киев уже получил четкий положительный сигнал со стороны США.

Кроме практических результатов переговоров, в Офисе президента считают важным и политический эффект встречи. По словам Кислицы, сам факт переговоров Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО, а также содержание итоговой декларации стали мощным сигналом для Москвы о сохранении единства союзников и продолжении поддержки Украины.

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