logo

BTC/USD

62949

ETH/USD

1745.34

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Такого ранее не было: в ОП раскрыли, что изменилось после встречи Зеленского и Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого ранее не было: в ОП раскрыли, что изменилось после встречи Зеленского и Трампа

В Киеве заявили о серьезном прорыве в отношениях с Вашингтоном и намекнули на важные решения по системам Patriot

9 июля 2026, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Анкаре стала одним из самых результативных контактов между двумя лидерами за последнее время. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, подчеркнув, что переговоры ознаменовали качественно новый этап в украинско-американском диалоге.

Такого ранее не было: в ОП раскрыли, что изменилось после встречи Зеленского и Трампа

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя беседа стала, возможно, лучшей за весь период общения Зеленского и Трампа. 

Сергей Кислица отметил, что отношения между лидерами прошли непростой путь после их резонансной встречи в Овальном кабинете, однако теперь стороны смогли выйти на конструктивный и взаимно заинтересованный разговор.

Представитель Банковой обратил внимание, что только открытая часть переговоров в присутствии журналистов продолжалась около 45 минут, что само по себе свидетельствует о значительном объеме обсуждаемых вопросов. Основное внимание, по его словам, уделялось вопросам безопасности, военной поддержки и дальнейшему сотрудничеству между Киевом и Вашингтоном.

Особо Кислица выделил тему усиления украинской противовоздушной обороны. Если во время саммита G7 Украина лишь добивалась положительного решения по лицензиям, связанным с системами Patriot, то после переговоров в Анкаре, утверждает он, Киев уже получил четкий положительный сигнал со стороны США.

Кроме практических результатов переговоров, в Офисе президента считают важным и политический эффект встречи. По словам Кислицы, сам факт переговоров Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО, а также содержание итоговой декларации стали мощным сигналом для Москвы о сохранении единства союзников и продолжении поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — что показал саммит НАТО: почему о духе Анкориджа уже нет смысла говорить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости