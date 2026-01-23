Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою на борту Air Force One 22 січня 2026 року висловив занепокоєння критичною гуманітарною ситуацією в Україні, спричиненою російськими атаками на інфраструктуру.
«Так жити не можна»: Дональд Трамп вражений стійкістю українців, які залишилися без тепла в морози
Американський лідер наголосив на надзвичайно важких умовах, у яких опинилося цивільне населення України через відсутність опалення під час екстремальних морозів.
Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з Президентом України Володимиром Зеленським щодо того, як громадяни справляються з такими викликами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ, в умовах постійних атак ворога на критичну інфраструктуру, готується до різних сценаріїв розвитку подій. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про визначення опорних пунктів обігріву (незламності) у кожному районі міста.
Мер відверто звертається до мешканців столиці, підкреслюючи серйозність ситуації: "Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент". Киян закликають зробити запаси продуктів, води та ліків, а також не відкидати варіанти тимчасового виїзду за межі міста, де є альтернативні джерела живлення та тепла.