Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на борту Air Force One 22 января 2026 выразил обеспокоенность критической гуманитарной ситуацией в Украине, вызванной российскими атаками на инфраструктуру.
«Так жить нельзя»: Дональд Трамп поражен стойкостью украинцев, оставшихся без тепла в морозы
Американский лидер отметил чрезвычайно тяжелые условия, в которых оказалось гражданское население Украины из-за отсутствия отопления во время экстремальных морозов.
Дональд Трамп поделился деталями своего разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, как граждане справляются с такими вызовами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев, в условиях постоянных атак врага на критическую инфраструктуру, готовится к разным сценариям развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об определении опорных пунктов обогрева (незламности) в каждом районе города.
Мэр откровенно обращается к жителям столицы, подчеркивая серьезность ситуации: "Ситуация крайне сложна, и это может быть еще не самый сложный момент". Киевлян призывают сделать запасы продуктов, воды и лекарств, а также не исключать варианты временного выезда за пределы города, где есть альтернативные источники питания и тепла.