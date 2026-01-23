Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на борту Air Force One 22 января 2026 выразил обеспокоенность критической гуманитарной ситуацией в Украине, вызванной российскими атаками на инфраструктуру.

«Так жить нельзя»: Дональд Трамп поражен стойкостью украинцев, оставшихся без тепла в морозы

Американский лидер отметил чрезвычайно тяжелые условия, в которых оказалось гражданское население Украины из-за отсутствия отопления во время экстремальных морозов.

"Народу Украины очень тяжело. Они живут без тепла при температуре минус 20. Вы знаете это очень холодно", — подчеркнул Трамп. Он также сравнил украинские погодные условия с североамериканскими, отметив, что "это больше холодный климат, чем в Канаде".

Дональд Трамп поделился деталями своего разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, как граждане справляются с такими вызовами.

"Я спросил: "Как они это делают?" И он ответил мне. Это очень удивительно, что они делают, чтобы жить. Так жить нельзя", — резюмировал Президент США, комментируя несокрушимость украинцев в сверхсложных обстоятельствах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев, в условиях постоянных атак врага на критическую инфраструктуру, готовится к разным сценариям развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об определении опорных пунктов обогрева (незламности) в каждом районе города.

Мэр откровенно обращается к жителям столицы, подчеркивая серьезность ситуации: "Ситуация крайне сложна, и это может быть еще не самый сложный момент". Киевлян призывают сделать запасы продуктов, воды и лекарств, а также не исключать варианты временного выезда за пределы города, где есть альтернативные источники питания и тепла.