Головна Новини Політика зовнішня політика "Світ на порозі нафтового шоку": Саудівська Аравія різко скорочує видобуток через кризу в Ормузькій протоці
commentss НОВИНИ Всі новини

“Світ на порозі нафтового шоку”: Саудівська Аравія різко скорочує видобуток через кризу в Ормузькій протоці

Через майже повну зупинку судноплавства в Ормузькій протоці найбільший нафтовий експортер світу змушений скорочувати видобуток.

9 березня 2026, 16:13
Автор:
avatar

Проніна Анна

На світовому енергетичному ринку назріває нова криза. Саудівська Аравія почала скорочувати видобуток нафти через серйозні перебої з експортом енергоносіїв. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомих із ситуацією.

“Світ на порозі нафтового шоку”: Саудівська Аравія різко скорочує видобуток через кризу в Ормузькій протоці

Саудівська Аравія почала зменшувати видобуток нафти

Причиною такого рішення стала майже повна зупинка судноплавства в Ормузькій протоці — одному з найважливіших транспортних коридорів для світового нафтового ринку.

Через проблеми з морськими перевезеннями нафтові сховища в країні почали швидко заповнюватися, що створює ризик перевантаження всієї інфраструктури зберігання.

Саме тому влада Саудівської Аравії була змушена тимчасово знизити обсяги видобутку.

Що відбувається на нафтовому ринку

Саудівська Аравія є одним із найбільших виробників нафти у світі. У середньому країна видобуває близько 10 мільйонів барелів нафти на добуЗ цього обсягу приблизно 7 мільйонів барелів щодня відправляються на експортСаме тому будь-які перебої з постачанням можуть миттєво впливати на світовий ринок. Подібні рішення вже почали ухвалювати й інші країни Перської затоки. Зокрема, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак також скорочують обсяги видобуткуЦе може ще більше посилити напруження на глобальному енергетичному ринку.

Чому Ормузька протока настільки важлива

Ормузька протока — один із ключових маршрутів для транспортування нафти у світі.

Через цей вузький морський коридор проходить приблизно п’ята частина всіх світових поставок нафти.

Будь-які перебої у цьому регіоні можуть призвести до різкого стрибка цін на нафту та паливо у різних країнах.

Саме тому ситуація в Ормузькій протоці уважно відстежується урядами і фінансовими ринками.

Чи є альтернативні маршрути

Частину поставок Саудівська Аравія намагається переорієнтувати на порт Янбу на узбережжі Червоного моряТуди нафта транспортується трубопроводом через територію країни. Однак, як зазначають джерела Bloomberg, пропускної здатності цієї інфраструктури недостатньо, щоб повністю компенсувати втрату морського експорту через Ормузьку протоку. Тому скорочення видобутку наразі стало вимушеним кроком.

Експерти попереджають, що якщо ситуація на Близькому Сході не стабілізується, світ може зіткнутися з новим витком енергетичної кризи, що вплине і на ціни пального, і на глобальну економіку.

Читайте також в "Коментарях", що ціна на нафту може ще суттєво зрости, якщо Ормузька протока залишиться заблокованою для танкерів із "чорним золотом" з Близького Сходу.



