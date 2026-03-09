"Мир на пороге нефтяного шока": Саудовская Аравия резко сокращает добычу из-за кризиса в Ормузском проливе

На мировом энергетическом рынке назревает новый кризис. Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти из-за серьезных перебоев с экспортом энергоносителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Саудовская Аравия начала уменьшать добычу нефти

Причиной такого решения стала почти полная остановка судоходства в Ормузском проливе – одном из важнейших транспортных коридоров для мирового нефтяного рынка.

Из-за проблем с морскими перевозками нефтяные хранилища в стране начали быстро заполняться, что создает риск перегрузки всей инфраструктуры хранения.

Именно поэтому власти Саудовской Аравии были вынуждены временно снизить объемы добычи .

Что происходит на нефтяном рынке

Саудовская Аравия является одним из самых крупных производителей нефти в мире. В среднем страна добывает около 10 миллионов баррелей нефти в сутки . Из этого объема примерно 7 миллионов баррелей ежедневно отправляются на экспорт . Именно поэтому любые перебои со снабжением могут мгновенно влиять на мировой рынок. Подобные решения уже начали принимать и другие страны Персидского залива. В частности, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак также сокращают объемы добычи . Это может еще больше усилить напряжение на глобальном энергетическом рынке.

Почему Ормузский пролив настолько важен

Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов для транспортировки нефти в мире.

Через этот узкий морской коридор проходит примерно пятая часть всех мировых поставок нефти .

Любые перебои в этом регионе могут привести к резкому скачку цен на нефть и топливо в разных странах.

Поэтому ситуация в Ормузском проливе внимательно отслеживается правительствами и финансовыми рынками.

Есть ли альтернативные маршруты

Часть поставок Саудовская Аравия пытается переориентировать на порт Янбу на побережье Красного моря . Туда нефть транспортируется по трубопроводу через территорию страны. Однако, как отмечают источники Bloomberg, пропускной способности этой инфраструктуры недостаточно , чтобы полностью компенсировать потерю морского экспорта через Ормузский пролив. Поэтому сокращение добычи стало вынужденным шагом.

Эксперты предупреждают, что, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, мир может столкнуться с новым витком энергетического кризиса , что повлияет и на цены горючего, и на глобальную экономику.

Читайте также в "Комментариях", что цена на нефть может еще существенно возрасти , если Ормузский пролив останется заблокированным для танкеров с "черным золотом" с Ближнего Востока.