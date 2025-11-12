Страшенний удар по репутації України: як на Заході реагують на скандал з “плівками Міндіча”

Рубрики
Розслідування корупційних схем у сфері енергетики України набирає обертів і разом з цим викриваються нові подробиці цинічних крадіжок. Інформацію про шалену корупцію “дійшла” до західних партнерів.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в нього вже третій день розривається телефон. Розповів, що дзвонять посадовці, дипломати з наших країн-партнерів і питають — як так сталось?
Гончаренко пояснив, що навіть не знає, що відповісти.
Політик зазначив, що багато іноземних ЗМІ вже почали писати про це — британські, французькі, нідерландські і так далі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кабінеті міністрів України будуть звільнення міністрів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Однак народні депутати України переконані, що відставки окремих міністрів недостатньо. Ініціюють відставку уряду, та заявляють про блокування процедури.