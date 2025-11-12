Страшенний удар по репутації України: як на Заході реагують на скандал з “плівками Міндіча”

Розслідування корупційних схем у сфері енергетики України набирає обертів і разом з цим викриваються нові подробиці цинічних крадіжок. Інформацію про шалену корупцію “дійшла” до західних партнерів.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в нього вже третій день розривається телефон. Розповів, що дзвонять посадовці, дипломати з наших країн-партнерів і питають — як так сталось?

“В них так багато питань! А чому Зеленський мовчить про цей скандал? А як він допустив корупцію? Невже він не знав про друзів-корупціонерів? Або він реально знав і мовчав про друзів-корупціонерів? І найважливіше питання — як далі?”, — зазначив політик.

Гончаренко пояснив, що навіть не знає, що відповісти.

“Просто скажу “дякую” нашому Володимиру Олександровичу за такий удар по репутації країни”, — зауважив Гончаренко.

Політик зазначив, що багато іноземних ЗМІ вже почали писати про це — британські, французькі, нідерландські і так далі.

“Весь світ пише про Міндічгейт, а президент скликає РНБО щодо санкцій? Які бл*ть санкції?? Всі ці схематози мають сидіти. Така ганьба на весь світ. Імідж країни просто в одне місце засунули”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кабінеті міністрів України будуть звільнення міністрів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Однак народні депутати України переконані, що відставки окремих міністрів недостатньо. Ініціюють відставку уряду, та заявляють про блокування процедури.



