logo

BTC/USD

101292

ETH/USD

3410.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Страшный удар по репутации Украины: как на Западе реагируют на скандал с "пленками Миндича"
commentss НОВОСТИ Все новости

Страшный удар по репутации Украины: как на Западе реагируют на скандал с "пленками Миндича"

Народный депутат Гончаренко рассказал, какие вопросы возникли у западных партнеров из-за скандала с "пленками Миндича"

12 ноября 2025, 21:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Расследование коррупционных схем в сфере энергетики Украины набирает обороты и вместе с этим разоблачаются новые подробности циничных краж. Информация о безумной коррупции "дошла" до западных партнеров.

Страшный удар по репутации Украины: как на Западе реагируют на скандал с "пленками Миндича"

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что у него уже третий день разрывается телефон. Рассказал, что звонят чиновники, дипломаты из наших стран-партнеров и спрашивают – как это произошло?

"У них так много вопросов! А почему Зеленский молчит об этом скандале? А как он допустил коррупцию? Неужели он не знал о друзьях-коррупционерах? Или он реально знал и молчал о друзьях-коррупционерах? И самый важный вопрос – как дальше?", — отметил политик.

Гончаренко объяснил, что даже не знает, что ответить.

"Просто скажу "спасибо "нашему Владимиру Александровичу за такой удар по репутации страны", — отметил Гончаренко.

Политик отметил, что многие иностранные СМИ уже начали писать об этом – британские, французские, нидерландские и так далее.

"Весь мир пишет о Миндичгейте, а президент созывает СНБО относительно санкций? Какие бл*ть санкции?? Все эти схематозы должны сидеть. Такой позор на весь мир. Имидж страны просто в одно место засунули", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кабинете министров Украины будут увольнения министров. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Однако народные депутаты Украины уверены, что отставки отдельных министров недостаточно. Инициируют отставку правительства и заявляют о блокировании процедуры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50799
Теги:

Новости

Все новости