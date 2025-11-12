Страшный удар по репутации Украины: как на Западе реагируют на скандал с "пленками Миндича"

Расследование коррупционных схем в сфере энергетики Украины набирает обороты и вместе с этим разоблачаются новые подробности циничных краж. Информация о безумной коррупции "дошла" до западных партнеров.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что у него уже третий день разрывается телефон. Рассказал, что звонят чиновники, дипломаты из наших стран-партнеров и спрашивают – как это произошло?

"У них так много вопросов! А почему Зеленский молчит об этом скандале? А как он допустил коррупцию? Неужели он не знал о друзьях-коррупционерах? Или он реально знал и молчал о друзьях-коррупционерах? И самый важный вопрос – как дальше?", — отметил политик.

Гончаренко объяснил, что даже не знает, что ответить.

"Просто скажу "спасибо "нашему Владимиру Александровичу за такой удар по репутации страны", — отметил Гончаренко.

Политик отметил, что многие иностранные СМИ уже начали писать об этом – британские, французские, нидерландские и так далее.

"Весь мир пишет о Миндичгейте, а президент созывает СНБО относительно санкций? Какие бл*ть санкции?? Все эти схематозы должны сидеть. Такой позор на весь мир. Имидж страны просто в одно место засунули", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кабинете министров Украины будут увольнения министров. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разоблачение масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Однако народные депутаты Украины уверены, что отставки отдельных министров недостаточно. Инициируют отставку правительства и заявляют о блокировании процедуры.



