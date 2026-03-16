Стармер анонсировал встречу с Зеленским и призвал не допустить выгоды Путину

Проніна Анна
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер Британии Стармер заявил о предстоящей встрече с Зеленским
Как передают "Комментарии", об этом сообщает Европейская правда.
О предстоящих переговорах британский премьер сообщил 16 марта во время брифинга, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.
По словам Стармера, поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов союзников.
Британский премьер также отметил, что эскалация войны на Ближнем Востоке не должна отвлекать международное сообщество от помощи Украине.
"Нельзя, чтобы война в Персидском заливе дала преимущества Путину", — подчеркнул Стармер.
Читайте на "Комментариях", что Украина заинтересована, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась как можно быстрее. Ведь ее затягивание отвлекает ресурсы и внимание войны в Украине. При этом союзники Вашингтона считают, что конфликт на Ближнем Востоке полностью завершится не раньше сентября. советники и помощники президента США Дональда Трампа считают, что интенсивная военная операция завершится в начале апреля – через 4-6 недель после своего начала. Но чиновники в Вашингтоне и странах-союзниках готовятся к гораздо более продолжительному кризису. Три разных источника в администрации Трампа и странах НАТО считают, что нестабильность на Ближнем Востоке и вмешательство США в дела Ирана могут продолжаться до сентября, даже если война перейдет в конфликт низкой интенсивности.