Стармер анонсировал встречу с Зеленским и призвал не допустить выгоды Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Британии Стармер заявил о предстоящей встрече с Зеленским

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Европейская правда.

О предстоящих переговорах британский премьер сообщил 16 марта во время брифинга, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Стармера, поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов союзников.

"Сегодня утром я встречался с премьером Канады Карни, и скоро встречусь с президентом Зеленским. Потому что жизненно важно, чтобы мы дальше сосредотачивались на поддержке Украины", – отметил он.

Британский премьер также отметил, что эскалация войны на Ближнем Востоке не должна отвлекать международное сообщество от помощи Украине.

"Нельзя, чтобы война в Персидском заливе дала преимущества Путину", — подчеркнул Стармер.

Читайте на "Комментариях", что Украина заинтересована, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась как можно быстрее. Ведь ее затягивание отвлекает ресурсы и внимание войны в Украине. При этом союзники Вашингтона считают, что конфликт на Ближнем Востоке полностью завершится не раньше сентября. советники и помощники президента США Дональда Трампа считают, что интенсивная военная операция завершится в начале апреля – через 4-6 недель после своего начала. Но чиновники в Вашингтоне и странах-союзниках готовятся к гораздо более продолжительному кризису. Три разных источника в администрации Трампа и странах НАТО считают, что нестабильность на Ближнем Востоке и вмешательство США в дела Ирана могут продолжаться до сентября, даже если война перейдет в конфликт низкой интенсивности.