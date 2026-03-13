США перекинули системи ППО з Європи на Близький Схід через війну з Іраном

Сполучені Штати перемістили частину своїх систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід на тлі війни проти Ірану.

Як передають "Коментарі", про це пише CNN.

Про передислокацію озброєння повідомив командувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил.

За його словами, частину засобів протиповітряної оборони, які перебували у зоні відповідальності Європейського командування США (EUCOM), було використано для захисту союзників у східній частині Середземного моря.

Під час слухань сенатор Ангус Кінг поцікавився, чи означає це, що системи ППО були переведені з Європи на Близький Схід.

Гринкевич підтвердив це прямо.

"Так, сер, абсолютно правильно", – відповів він.

Посилення оборони на тлі ракетних загроз

Передислокація систем ППО відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ракетних атак з боку Ірану.

Раніше повідомлялося, що після того, як над Туреччиною було збито балістичну ракету, запущену з Ірану, Північноатлантичний альянс посилив систему протиповітряної оборони у регіоні.

Зокрема, на сході Туреччини було розгорнуто зенітно-ракетні комплекси Patriot, призначені для протиповітряної та протиракетної оборони середньої та великої дальності.

Експерти зазначають, що такі кроки спрямовані на зміцнення захисту союзників НАТО та критичної інфраструктури в регіоні, де зростає ризик нових ракетних атак.

