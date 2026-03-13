США перебросили системы ПВО из Европы на Ближний Восток из-за войны с Ираном

Соединенные Штаты переместили часть своих систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток на фоне войны против Ирана.

Американские системы противовоздушной обороны переместили из Европы на Ближний Восток

Как передают " Комментарии " , об этом пишет CNN .

О передислокации вооружения сообщил командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам .

По его словам, часть средств противовоздушной обороны, находившихся в зоне ответственности Европейского командования США (EUCOM) , была использована для защиты союзников в восточной части Средиземного моря.

В ходе слушаний сенатор Ангус Кинг поинтересовался, означает ли это, что системы ПВО были переведены из Европы на Ближний Восток.

Гринкевич подтвердил это прямо.

"Да, сэр, совершенно правильно", — ответил он.

Усиление обороны на фоне ракетных угроз

Передислокация систем ПВО происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ракетных атак со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что после того, как над Турцией была сбита баллистическая ракета, запущенная из Ирана , Североатлантический альянс усилил систему противовоздушной обороны в регионе.

В частности, на востоке Турции были развернуты зенитно-ракетные комплексы Patriot , предназначенные для противовоздушной и противоракетной обороны средней и большой дальности.

Эксперты отмечают, что такие шаги направлены на укрепление защиты союзников НАТО и критической инфраструктуры в регионе , где растет риск новых ракетных атак.

Читайте на "Комментариях", что президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В своем сообщении в соцсети Truth Social он отметил ведущую роль Соединенных Штатов как крупнейшего мирового добытчика нефти.