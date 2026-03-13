logo

BTC/USD

70489

ETH/USD

2073.17

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика США перебросили системы ПВО из Европы на Ближний Восток из-за войны с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

США перебросили системы ПВО из Европы на Ближний Восток из-за войны с Ираном

Из-за обострения конфликта с Ираном часть американских систем противовоздушной обороны была переброшена из Европы в регион Восточного Средиземноморья.

13 марта 2026, 01:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Соединенные Штаты переместили часть своих систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток на фоне войны против Ирана.

США перебросили системы ПВО из Европы на Ближний Восток из-за войны с Ираном

Американские системы противовоздушной обороны переместили из Европы на Ближний Восток

Как передают " Комментарии " , об этом пишет CNN .

О передислокации вооружения сообщил командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам .

По его словам, часть средств противовоздушной обороны, находившихся в зоне ответственности Европейского командования США (EUCOM) , была использована для защиты союзников в восточной части Средиземного моря.

В ходе слушаний сенатор Ангус Кинг поинтересовался, означает ли это, что системы ПВО были переведены из Европы на Ближний Восток.

Гринкевич подтвердил это прямо.

"Да, сэр, совершенно правильно", — ответил он.

Усиление обороны на фоне ракетных угроз

Передислокация систем ПВО происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ракетных атак со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что после того, как над Турцией была сбита баллистическая ракета, запущенная из Ирана , Североатлантический альянс усилил систему противовоздушной обороны в регионе.

В частности, на востоке Турции были развернуты зенитно-ракетные комплексы Patriot , предназначенные для противовоздушной и противоракетной обороны средней и большой дальности.

Эксперты отмечают, что такие шаги направлены на укрепление защиты союзников НАТО и критической инфраструктуры в регионе , где растет риск новых ракетных атак.

Читайте на "Комментариях", что президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В своем сообщении в соцсети Truth Social он отметил ведущую роль Соединенных Штатов как крупнейшего мирового добытчика нефти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости