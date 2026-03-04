США переходять до силового сценарію: армія почала масштабну операцію проти наркокартелів в Еквадорі

Сполучені Штати та Еквадор розпочали масштабну військову операцію проти транснаціональних наркокартелів, які діють у регіоні. Про старт активної фази повідомило Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM).

За інформацією військового командування, операція передбачає координацію сухопутних і морських сил двох держав, а також використання сучасної розвідки, технічної підтримки та спеціальних підрозділів.

Американські військові допомагають еквадорським силам безпеки виявляти та знищувати інфраструктуру наркокартелів, включно з базами, лабораторіями та логістичними центрами. Основна мета операції — ліквідувати ключові маршрути постачання наркотиків і послабити вплив кримінальних угруповань у регіоні.

У Вашингтоні підкреслюють, що йдеться не про окремі поліцейські рейди, а про повномасштабну військову кампанію проти організованих злочинних структур.

Офіційні представники США також змінили риторику щодо діяльності наркокартелів. Тепер їх усе частіше називають "наркотерористами", що юридично відкриває можливість застосовувати жорсткіші військові методи боротьби.

У SOUTHCOM пояснили, що картелі вже давно становлять серйозну загрозу для безпеки у всій Західній півкулі.

“Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які сіють терор, насильство та корупцію серед громадян по всьому регіону”, — зазначили у командуванні.

Операція в Еквадорі є частиною ширшої кампанії США під назвою “Південний спис” (Southern Spear). Раніше американські військові зосереджувалися переважно на морських перехопленнях суден контрабандистів у Тихому океані та Карибському морі.

Однак наркокартелі адаптували свої маршрути та тактику. Через це стратегія боротьби була переглянута: тепер акцент робиться на ударах по інфраструктурі кримінальних угруповань безпосередньо на території країн їхньої діяльності.

За даними американських військових, спецпідрозділи та військові радники працюють разом із місцевими силовими структурами, щоб знищувати виробничі лабораторії, склади та логістичні мережі ще до того, як наркотики потрапляють на міжнародні маршрути.

Спільна операція США та Еквадору вже привернула значну увагу у регіоні. Аналітики зазначають, що це може стати сигналом для інших країн Латинської Америки, які стикаються з впливом наркокартелів.

Еквадор став першою державою, яка офіційно запросила таку масштабну військову допомогу Вашингтона. У разі успіху операції подібні формати співпраці можуть поширитися і на інші країни регіону.

Експерти не виключають, що наступними зонами активної боротьби з наркотрафіком можуть стати прикордонні райони Мексики, Колумбії або Венесуели, якщо ситуація з діяльністю картелів продовжить загострюватися.

