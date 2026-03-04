США переходят к силовому сценарию: армия начала масштабную операцию против наркокартелей в Эквадоре

Соединенные Штаты и Эквадор начали масштабную военную операцию против действующих в регионе транснациональных наркокартелей. О старте активной фазы сообщило Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM).

США и Эквадор начали масштабную военную операцию против наркокартелей – что известно

По информации военного командования, операция предусматривает координацию сухопутных и морских сил двух государств и использование современной разведки, технической поддержки и специальных подразделений.

Американские военные помогают эквадорским силам безопасности выявлять и уничтожать инфраструктуру наркокартелей, включая базы, лаборатории и логистические центры. Основная цель операции – ликвидировать ключевые маршруты поставки наркотиков и ослабить влияние криминальных группировок в регионе .

В Вашингтоне подчеркивают, что речь идет не об отдельных полицейских рейдах, а о полномасштабной военной кампании против организованных преступных структур .

Официальные представители США также изменили риторику деятельности наркокартелей. Теперь их все чаще называют "наркотерористами" , что юридически открывает возможность применять более жесткие военные методы борьбы.

В SOUTHCOM объяснили, что картели уже давно представляют серьезную угрозу безопасности во всем Западном полушарии.

"Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему региону", — отметили в командовании.

Операция в Эквадоре является частью более широкой кампании США под названием "Южное копье" (Southern Spear) . Ранее американские военные сосредотачивались преимущественно на морских перехватах судов контрабандистов в Тихом и Карибском море.

Однако наркокартели адаптировали свои маршруты и тактику. Поэтому стратегия борьбы была пересмотрена: теперь акцент делается на ударах по инфраструктуре криминальных группировок непосредственно на территории стран их деятельности .

По данным американских военных, спецподразделения и военные советники работают вместе с местными силовыми структурами, чтобы уничтожать производственные лаборатории, склады и логистические сети еще до того, как наркотики попадают на международные маршруты.

Совместная операция США и Эквадора уже привлекла большое внимание в регионе. Аналитики отмечают, что это может стать сигналом для других стран Латинской Америки , сталкивающихся с влиянием наркокартелей.

Эквадор стал первым государством, официально пригласившим такую масштабную военную помощь Вашингтона. В случае успеха сделки подобные форматы сотрудничества могут распространиться и на другие страны региона.

Эксперты не исключают, что следующими зонами активной борьбы с наркотрафиком могут стать приграничные районы Мексики, Колумбии или Венесуэлы , если ситуация с деятельностью картелей продолжит обостряться.

Читай также в "Комментариях", что у администрации президента США Дональда Трампа возник внутренний конфликт из-за оценки причин войны с Ираном.