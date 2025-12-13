США готуються бити по суші: Трамп анонсував удари армії проти наркокартелів по всій Латинській Америці

Сполучені Штати готуються до різкої ескалації боротьби з міжнародною наркоторгівлею. Армія США може розпочати наземні удари по цілях, пов’язаних із наркотрафіком, на території всієї Латинської Америки. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Про наміри Вашингтона повідомляє Bloomberg.

Трамп дозволяє сухопутні удари США проти наркоторгівлі за межами Венесуели

За словами Трампа, Сполучені Штати вже перекрили близько 96% морських маршрутів постачання наркотиків, однак контрабандисти активно використовують сухопутні шляхи. Саме тому адміністрація США переходить до нового етапу кампанії. "По суші доставляти наркотики значно простіше — і саме там це почне відбуватися", заявив американський президент, натякаючи на застосування сили.

Конкретних дат і локацій Трамп не назвав, але дав зрозуміти, що мова більше не йде виключно про Венесуелу. Раніше США вже публічно погрожували ударами по венесуельських об’єктах, пов’язаних із наркотрафіком, розглядаючи це як інструмент тиску на режим Ніколаса Мадуро. Тепер же президент США прямо заявив, що потенційними цілями можуть стати й інші країни регіону.

"Це не обов’язково має бути Венесуела. Люди, які ввозять наркотики до нашої країни, — це мішені", наголосив Трамп. Він також провів різке порівняння, зазначивши, що якби смерті від передозувань рахувалися так само, як бойові втрати, то світ уже мав би справу з "війною без аналогів".

Заява Трампа означає фактичне розширення військової доктрини США у боротьбі з наркотиками — від перехоплення до прямого силового впливу на суші за межами американської території. Експерти попереджають: такий крок може суттєво змінити безпекову ситуацію в Латинській Америці та викликати напруження у відносинах США з регіональними урядами.

