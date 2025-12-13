США готовятся бить по суше: Трамп анонсировал удары армии против наркокартелей по всей Латинской Америке

Соединенные Штаты готовятся к резкой эскалации борьбы с международной наркоторговлей. Армия США может начать наземные удары по целям, связанным с наркотрафиком, на территории всей Латинской Америки . Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. О намерениях Вашингтона сообщает Bloomberg .

Трамп разрешает сухопутные удары США против наркоторговли за пределами Венесуэлы

По словам Трампа, Соединенные Штаты уже перекрыли около 96% морских маршрутов поставок наркотиков , однако контрабандисты активно используют сухопутные пути. Именно поэтому администрация США переходит к новому этапу кампании. "По суше доставлять наркотики гораздо проще — и именно там это начнет происходить" , заявил американский президент, намекая на применение силы.

Конкретных дат и локаций Трамп не назвал, но дал понять, что речь больше не идет исключительно о Венесуэле. Ранее США уже публично угрожали ударами по венесуэльским объектам, связанным с наркотрафиком, рассматривая это как инструмент давления на режим Николаса Мадуро. Теперь же президент США прямо заявил, что потенциальными целями могут стать и другие страны региона .

"Это не обязательно должно быть Венесуэла. Люди, которые ввозят наркотики в нашу страну, — это мишени" , отметил Трамп. Он также провел резкое сравнение, отметив, что если бы смерти от передозировок считались так же, как боевые потери, мир уже имел бы дело с "войной без аналогов" .

Заявление Трампа означает фактическое расширение военной доктрины США по борьбе с наркотиками — от перехвата до прямого силового воздействия на суши за пределами американской территории. Эксперты предупреждают: такой шаг может существенно изменить ситуацию в Латинской Америке и вызвать напряжение в отношениях США с региональными правительствами.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение по завершению войны в Украине, достигнутое при посредничестве США, как повод для повторного вторжения на территорию Донбасса.