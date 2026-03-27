США готують масштабне перекидання військ: 10 тисяч солдатів можуть відправити на Близький Схід

США можуть суттєво збільшити свою військову присутність на Близькому Сході вже найближчим часом. За інформацією американських ЗМІ, Пентагон розглядає можливість перекидання додаткових сил, що може кардинально змінити ситуацію в регіоні та викликати нову хвилю напруги.

Пентагон може різко посилити присутність на Близькому Сході: що відомо

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Axios.

Що планують у США

За попередніми даними, йдеться про відправку до 10 тисяч американських військових. Якщо рішення буде ухвалене, це стане одним із найбільших підсилень контингенту США в регіоні за останній час.

При цьому уточнюється, що нові підрозділи формуватимуться з інших бойових частин, а не з тих, які вже перебувають на Близькому Сході.

Чому це важливо

Експерти вважають, що таке нарощування сил може свідчити про підготовку до більш масштабних дій.

Зокрема, не виключається сценарій наземної операції проти Ірану, що може мати серйозні наслідки для всієї світової безпеки.

Політичний контекст

Цікаво, що ці плани з’явилися на фоні заяв президента США Дональда Трампа про нібито "позитивні переговори" з Іраном.

Водночас Тегеран не підтверджує такого оптимізму і заявляє, що тиск з боку США є лише спробою маніпуляції.

Фактично ситуація виглядає суперечливо: дипломатія – на словах, військова підготовка – на практиці.

Коли можуть ухвалити рішення

За інформацією джерел, остаточне рішення щодо перекидання військ може бути ухвалене вже найближчими днями або наступного тижня.

Це означає, що розвиток подій може бути стрімким і непередбачуваним.

Що це означає для світу

Посилення військової присутності США на Близькому Сході може вплинути не лише на регіон, а й на глобальну ситуацію.

Йдеться про ризики ескалації, вплив на енергетичні ринки та загальну безпекову ситуацію.

Плани Пентагону свідчать про те, що ситуація навколо Ірану залишається напруженою, попри заяви про переговори. І найближчі дні можуть стати визначальними для подальшого розвитку подій.

Читайте також в "Коментарях", що росіян відправляють в "гарячі точки" заради виплат після загибелі.