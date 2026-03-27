США готовят масштабный переброс войск: 10 тысяч солдат могут отправить на Ближний Восток

Проніна Анна
США могут существенно увеличить свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ближайшее время. По информации американских СМИ, Пентагон рассматривает возможность опрокидывания дополнительных сил, что может кардинально изменить ситуацию в регионе и вызвать новую волну напряжения.
Пентагон может резко усилить присутствие на Ближнем Востоке: что известно
Как передают "Комментарии", об этом сообщает Axios.
По предварительным данным, речь идет об отправке до 10 тысяч американских военных . Если решение будет принято, это станет одним из самых больших усилий контингента США в регионе за последнее время.
При этом уточняется, что новые подразделения будут формироваться из других боевых частей, а не из тех, которые уже находятся на Ближнем Востоке.
Эксперты считают, что такое наращивание сил может свидетельствовать о подготовке к более масштабным действиям.
В частности, не исключается сценарий наземной операции против Ирана , что может иметь серьезные последствия для всей мировой безопасности.
Интересно, что эти планы появились на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о якобы "положительных переговорах" с Ираном.
В то же время, Тегеран не подтверждает такого оптимизма и заявляет, что давление со стороны США является лишь попыткой манипуляции.
Фактически ситуация выглядит противоречиво: дипломатия – на словах, военная подготовка – на практике.
По информации источников, окончательное решение о опрокидывании войск может быть принято уже в ближайшие дни или на следующей неделе.
Это означает, что развитие событий может быть стремительным и непредсказуемым.
Усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке может повлиять не только на регион, но и на глобальную ситуацию.
Речь идет о рисках эскалации, влиянии на энергетические рынки и общей ситуации безопасности.
