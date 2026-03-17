Сотні загиблих у Кабулі: Афганістан звинуватив Пакистан в ударі по лікарні

У Кабулі заявили про сотні жертв після удару по медичному закладу. Афганська влада звинувачує у атаці Пакистан, тоді як Ісламабад заперечує причетність до удару по цивільній інфраструктурі.

Афганістан заявив про 400 загиблих після удару по лікарні в Кабулі, Пакистан заперечує

Як передаєють "Коментарі", про це повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на заяви сторін.

За даними представників афганської влади, внаслідок удару по наркологічній лікарні в столиці загинули близько 400 людей, ще приблизно 250 отримали поранення.

Представник уряду Афганістану Забіхулла Моджахід заявив, що удар нібито був завданий Пакистаном і став черговим порушенням повітряного простору країни.

У Кабулі різко засудили атаку та назвали її злочином, який суперечить міжнародним нормам.

Водночас у Пакистані категорично заперечують ці звинувачення. У офіційних заявах наголошується, що авіаудари, якщо й завдавалися, були спрямовані виключно по військових і терористичних цілях і не зачіпали цивільні об’єкти.

Загострення між двома країнами триває з лютого 2026 року. Тоді пакистанська авіація завдала ударів по позиціях угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан", яке, за даними Ісламабада, має підтримку з боку афганської території.

У відповідь афганська сторона оголосила про початок військової операції у прикордонних районах та заявила про готовність завдавати ударів по пакистанських позиціях.

