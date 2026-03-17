Сотни погибших в Кабуле: Афганистан обвинил Пакистан в ударе по больнице

В Кабуле заявили о сотнях жертв после удара по медицинскому заведению. Афганские власти обвиняют в атаке Пакистан, в то время как Исламабад отрицает причастность к удару по гражданской инфраструктуре.

Афганистан заявил о 400 погибших после удара по больнице в Кабуле, Пакистан отрицает

По данным представителей афганских властей, в результате удара по наркологической больнице в столице погибли около 400 человек, еще около 250 получили ранения.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Моджахид заявил, что удар якобы был нанесен Пакистаном и стал очередным нарушением воздушного пространства страны.

В Кабуле резко осудили атаку и назвали ее преступлением , противоречащим международным нормам.

В то же время в Пакистане категорически отрицают эти обвинения. В официальных заявлениях отмечается, что авиаудары, если и наносились, были направлены исключительно по военным и террористическим целям и не затрагивали гражданские объекты.

Обострение между двумя странами продолжается с февраля 2026 года. Тогда пакистанская авиация нанесла удары по позициям группировки "Техрик-э-Талибан Пакистан", которая, по данным Исламабада, имеет поддержку со стороны афганской территории.

В ответ афганская сторона объявила о начале военной операции в приграничных районах и заявила о готовности наносить удары по пакистанским позициям.

