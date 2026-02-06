«Сміялися всі»: російським пенсіонерам на 1 квітня держава “подарує” 600 рублів

Російська держава вирішила символічно відзначити Міжнародний день сміху — 1 квітня. Щоправда, жарт вийшов односторонній. Саме з цієї дати в Росії проіндексують соціальні пенсії, і для мільйонів пенсіонерів "підвищення" становитиме близько 600 рублів на місяць.

Міжнародний день сміху в Росії відзначать по-особливому — над пенсіонерами

Про це офіційно повідомив міністр праці та соціального захисту РФ Антон Котяков. За його словами, індексація складе 6,8% і "дозволить підвищити рівень пенсійного забезпечення майже 4,3 млн осіб". Формулювання — максимально пафосне, результат — максимально скромний.

Соціальна пенсія за віком, яку отримують люди без достатнього трудового стажу або пенсійних балів, зросте до 9 424 рублів на місяць. Це означає, що порівняно з поточним роком держава "додасть" пенсіонеру приблизно 600 рублів — суму, якої в сучасній Росії не вистачить навіть на базовий продуктовий кошик.

На таку ж суму — ті самі 600 рублів — підвищать і соціальну пенсію інвалідам другої групи. Середній розмір соціальної пенсії після індексації становитиме 16 590 рублів, що на 1 056 рублів більше, ніж раніше. Навіть у російських реаліях ці гроші не покривають витрат на ліки, комунальні послуги та харчування.

Формально уряд пояснює індексацію зростанням прожиткового мінімуму пенсіонера. Як нагадують російські держагентства, розмір таких підвищень щороку затверджується відповідно до офіційної статистики. Проте на практиці виходить парадокс: ціни зростають на десятки відсотків, а пенсії — на кількасот рублів.

Особливого цинізму ситуації додає дата — 1 квітня. У день, коли заведено жартувати, російська влада фактично демонструє своє ставлення до найвразливішої частини населення. Пенсіонерам урочисто повідомляють, що вони "заробили" від держави ще 600 рублів — і пропонують сприймати це як турботу.

