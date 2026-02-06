logo

Главная Новости Политика внешняя политика «Смеялись все»: российским пенсионерам на 1 апреля государство "подарит" 600 рублей
commentss НОВОСТИ Все новости

«Смеялись все»: российским пенсионерам на 1 апреля государство "подарит" 600 рублей

Российские власти торжественно отчитались о «повышении», которое само по себе выглядит как злая шутка.

6 февраля 2026, 18:35
Автор:
Проніна Анна

Российское государство решило символически отметить Международный день смеха — 1 апреля. Правда, шутка получилась односторонней. Именно с этой даты в России проиндексируют социальные пенсии, и для миллионов пенсионеров "повышение" составит около 600 рублей в месяц .

«Смеялись все»: российским пенсионерам на 1 апреля государство "подарит" 600 рублей

Международный день смеха в России отметят по-особому - над пенсионерами

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, индексация составит 6,8% и "позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн человек ". Формулировка – максимально пафосная, результат – максимально скромный.

Социальная пенсия по возрасту, которую получают люди без достаточного трудового стажа или пенсионных баллов, возрастет до 9424 рублей в месяц . Это значит, что по сравнению с текущим годом государство "добавит" пенсионеру примерно 600 рублей – сумму, которой в современной России не хватит даже на базовую продуктовую корзину.

На такую же сумму – те же 600 рублей – повысят и социальную пенсию инвалидам второй группы . Средний размер социальной пенсии после индексации будет составлять 16 590 рублей , что на 1 056 рублей больше , чем раньше. Даже в российских реалиях эти деньги не покрывают расходы на лекарства, коммунальные услуги и питание.

Формально правительство объясняет индексацию ростом прожиточного минимума пенсионера. Как напоминают российские госагентства, размер таких повышений ежегодно утверждается в соответствии с официальной статистикой. Однако на практике выходит парадокс: цены растут на десятки процентов, а пенсии – на несколько сот рублей .

Особый цинизм ситуации добавляет дата — 1 апреля . В день, когда принято шутить, российские власти фактически демонстрируют свое отношение к самой уязвимой части населения. Пенсионерам торжественно сообщают, что они "заработали" от государства еще 600 рублей – и предлагают воспринимать это как заботу.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" ранее писал, что минимальные пенсии в Украине взлетают до 7374 грн .



