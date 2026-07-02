Смертельний удар по Києву: у МЗС України терміново звернулись до Заходу

Глава МЗС України Андрій Сибіга одним із перших, серед перших осіб нашої країни відреагував на комбінований удар росіян по Києву. Топ-дипломат України звернувся до партнерів із ьзакликом діяти рішуче проти терору країни-агресора.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Не зволікайте з рішеннями щодо протиповітряної оборони для України! Це наше головне прохання до наших партнерів після того, як Київ пережив ніч жахів. Щонайменше 10 людей загинули в результаті жорстокого нападу Росії на столицю України з використанням усіх типів ракет та безпілотників", — зазначив міністр.

Він наголосив, Росія обстрілювала житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін може вести лише підлу та терористичну війну проти мирних жителів, жінок та дітей. Тому що у своїй війні проти Сил оборони України він не може досягти жодного результату.

Андрій Сибіга наголосив, що Київ вимагає рішучої міжнародної відповіді.

За словами міністра, наразі вже слів осуду недостатньо, потрібні конкретні дії для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не пізніше. Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні негайно, а не пізніше! Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні негайно, а не пізніше!

"Я також хочу особливо наголосити, що аморально виправдовувати російські звірства проти українців, кажучи, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по Росії", – зауважив Андрій Сибіга.

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