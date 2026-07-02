Смертельный удар по Киеву: в МИД Украины срочно обратились к Западу

Глава МИД Украины Андрей Сибига одним из первых среди первых лиц нашей страны отреагировал на комбинированный удар россиян по Киеву. Топ-дипломат Украины обратился к партнерам с призывом действовать решительно против террора страны-агрессора.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Не медлите с решениями по противовоздушной обороне для Украины! Это наша главная просьба к нашим партнерам после того, как Киев пережил ночь ужасов. По меньшей мере, 10 человек погибли в результате жестокого нападения России на столицу Украины с использованием всех типов ракет и беспилотников", — отметил министр.

Он отметил, что Россия обстреливала жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Военный преступник Путин может вести только подлую и террористическую войну против мирных жителей, женщин и детей. Потому что в своей войне против Сил обороны Украины он не может добиться никакого результата.

Андрей Сибига подчеркнул, что Киев требует решительного международного ответа.

По словам министра, сейчас уже слов осуждения недостаточно, нужны конкретные действия для остановки российского террора. Решения по системам противовоздушной обороны и ракет для Украины нужны сейчас, а не позже. Решения по усилению санкционного давления на Россию нужны немедленно, а не позже! Решения по увеличению поддержки Украины, включая энергетическую помощь, нужны немедленно, а не позже!

"Я также хочу особо подчеркнуть, что безнравственно оправдывать российские зверства против украинцев, говоря, что Москва действует в ответ на дальнобойные удары Украины по России", – отметил Андрей Сибига.

Читайте на портале "Комментарии" — в результате массированного удара страны-агрессора по Киеву в ночь на 2 июля повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в семи районах города. Погибли восемь человек, еще 34 – пострадали. Об этом в соцсетях сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.



