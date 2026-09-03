logo_ukra

BTC/USD

77606

ETH/USD

2393.19

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Слідкуйте за новинами: Сибіга заінтригував новим етапом переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Слідкуйте за новинами: Сибіга заінтригував новим етапом переговорів

Глава МЗС заявив про повернення активної дипломатичної фази та закликав стежити за новинами

3 вересня 2026, 13:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна та її міжнародні партнери найближчим часом можуть надати новий імпульс дипломатичним зусиллям задля завершення російської війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Слідкуйте за новинами: Сибіга заінтригував новим етапом переговорів

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, дипломатія має відігравати дедалі вагомішу роль у процесі пошуку шляхів до завершення російської агресії. Водночас Сибіга наголосив, що досягти реального прогресу без участі Сполучених Штатів практично неможливо.

Міністр назвав залучення Вашингтона геополітичною необхідністю та підтвердив, що українська сторона підтримує постійний контакт з американською переговорною групою. Нещодавно президент Володимир Зеленський також провів розмову з представниками США.

Андрій Сибіга наголосив, що цей канал комунікації залишається активним і діалог між Києвом та Вашингтоном не переривався. За його словами, зараз формується нова динаміка, яка може вивести дипломатичний трек на значно активніший рівень.

"Я рекомендую вам зараз стежити за новинами", — заявив глава МЗС, фактично натякнувши на можливі важливі події найближчим часом.

Сибіга також підкреслив, що Україна не брала жодних "пауз" у боротьбі за свої території та справедливий мир. Водночас, за його оцінкою, наступний етап може передбачати активізацію політико-дипломатичної роботи одразу в кількох столицях.

Конкретних деталей щодо можливих домовленостей міністр не розкрив. Тому наразі залишається невідомим, про які саме кроки йдеться та коли вони можуть бути представлені публічно.

Втім, його заява свідчить про те, що Київ очікує пожвавлення міжнародних дипломатичних зусиль. Особливе значення в цьому процесі Україна надає Сполученим Штатам.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія та Україна можуть домовитися: Путін здивував новою заявою про припинення війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини