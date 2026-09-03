Слідкуйте за новинами: Сибіга заінтригував новим етапом переговорів

Україна та її міжнародні партнери найближчим часом можуть надати новий імпульс дипломатичним зусиллям задля завершення російської війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, дипломатія має відігравати дедалі вагомішу роль у процесі пошуку шляхів до завершення російської агресії. Водночас Сибіга наголосив, що досягти реального прогресу без участі Сполучених Штатів практично неможливо.

Міністр назвав залучення Вашингтона геополітичною необхідністю та підтвердив, що українська сторона підтримує постійний контакт з американською переговорною групою. Нещодавно президент Володимир Зеленський також провів розмову з представниками США.

Андрій Сибіга наголосив, що цей канал комунікації залишається активним і діалог між Києвом та Вашингтоном не переривався. За його словами, зараз формується нова динаміка, яка може вивести дипломатичний трек на значно активніший рівень.

"Я рекомендую вам зараз стежити за новинами", — заявив глава МЗС, фактично натякнувши на можливі важливі події найближчим часом.

Сибіга також підкреслив, що Україна не брала жодних "пауз" у боротьбі за свої території та справедливий мир. Водночас, за його оцінкою, наступний етап може передбачати активізацію політико-дипломатичної роботи одразу в кількох столицях.

Конкретних деталей щодо можливих домовленостей міністр не розкрив. Тому наразі залишається невідомим, про які саме кроки йдеться та коли вони можуть бути представлені публічно.

Втім, його заява свідчить про те, що Київ очікує пожвавлення міжнародних дипломатичних зусиль. Особливе значення в цьому процесі Україна надає Сполученим Штатам.

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